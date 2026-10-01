Rosalía será homenajeada con el Premio Billboard Salón de la Fama por su “extraordinaria carrera”

La cantautora y actriz española Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama en la próxima entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, el jueves 22 de octubre.

¿Por qué será reconocida por Billboard?

La estrella de la música española será reconocida por “una trayectoria extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”, según un comunicado de prensa.

¿En cuántas categorías está nominada?

Rosalía, además, está nominada a seis categorías en esta edición de los Billboard de la Música Latina.

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¿Dónde se realizará esta ceremonia?

La ceremonia se realizará en el James L. Knight Center de Miami, Florida, en los Estados Unidos.

¿Qué otros artistas están nominados?

Este año, Peso Pluma encabeza la lista de nominados con 17, seguido por Tito Double P con 15, Fuerza Regida con 12, Karol G con 9, Prince Royce con 8 y Bad Bunny con 7.

¿Quién es Rosalía?

Rosalía ha sido descrita como una “estrella del pop atípica” debido a su estilo musical que trasciende géneros.

Al reinventar el flamenco mediante su fusión con el pop y el hip-hop, surgieron los sencillos “Malamente” y “Pienso en tu mirá”, que captaron la atención del público español y de la crítica.

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“El mal querer” inició su ascenso en la escena musical internacional.

Dio un giro experimental al reguetón en su tercer álbum de estudio, “Motomami”, de 2022, alejándose del sonido de nuevo flamenco de su predecesor.

Su último álbum, “Lux”, de 2025, fue ampliamente aclamado por la crítica gracias a su fusión de art pop y elementos de la música clásica.