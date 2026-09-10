La Oreja de Van Gogh anunció que grabará un nuevo álbum con Amaia Montero

VALENCIA, SPAIN - SEPTEMBER 04: Amaia Montero from La Oreja de Van Gogh performs in concert at Roig Arena on September 04, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Luis Carbonell/Redferns) / Luis Carbonell

La agrupación de pop española La Oreja de Van Gogh anunció que volverá al estudio para grabar un nuevo álbum con Amaia Montero.

¿Cuándo grabarán el nuevo álbum?

La semana pasada, durante la entrega de los Premios Juventud 2026, la agrupación habló sobre la posibilidad de grabar un nuevo disco:

“Realmente teníamos en mente grabar un disco porque nos marchábamos de gira sin nuevas canciones y, por supuesto, en cuanto nos den un respiro los conciertos y la gira literalmente mundial, nos vamos a poner a ello”, declararon en entrevista en la alfombra roja con Los40.

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¿Cómo fue el regreso de La Oreja de Van Gogh?

Casi 18 años después de la salida de Montero, el 14 de octubre de 2025, se publicó un breve video acompañado de un extenso mensaje en su sitio web, anunciando el regreso de su vocalista original.

El 17 de octubre, La Oreja anunció su regreso a los escenarios y su gira por España con Amaia, bajo el nombre de ‘Tantas cosas que contar tour’, sumando nuevos conciertos el 12 de diciembre.

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¿Cuándo lanzaron su último sencillo?

El 31 de diciembre de 2025, la banda lanzó su primer sencillo en más de cuatro años y el primero con Amaia como vocalista desde su regreso: “Todos Estamos Bailando La Misma Canción”.

¿Cuándo vendrán a Suramérica?

El 30 de julio de 2027, la banda anunció su paso por Suramérica en marzo.

¿Y Colombia?

La Oreja se presentará en Colombia el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.