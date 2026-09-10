Presidente De la Espriella revocó designaciones de negociadores de Gobierno con ELN y Clan del Golfo

Unos días después de que se anunciara el fin de los diálogos con los grupos armados como parte del desmonte de la ’Paz total’ de la administración de Gustavo Petro, el presidente Abelardo de la Espriella oficializó el desmonte de los negociadores.

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A través del decreto 391, expedido este miércoles, 9 de septiembre, el Gobierno revocó la designación de los representantes en la mesa de diálogos de paz con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

También, a través del decreto 390, desmontó a los negociadores del Gobierno con el autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia.

Adicionalmente, el jefe de Estado también revocó la designación de negociadores con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Fin a las Zonas de Ubicación Temporal

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Por otro lado, a través del decreto 389, el presidente Abelardo De La Espriella también anunció que desde el 30 de septiembre cerrará las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamez, Putumayo, de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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