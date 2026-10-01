¿Pensionarse y volver a la universidad? Así es la alternativa para los jubilados en Colombia

Colombia

“Ya son los años”, “la memoria no es la misma”, “a esta edad ya no estoy para ponerme a estudiar”, son las frases que se repiten entre los adultos mayores que convierten el envejecimiento en un anuncio de todo lo que no se pude hacer. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que el cerebro no le cierra la puerta al aprendizaje.

El National Institute on Aging (NIA), de Estados Unidos, señala que los adultos mayores pueden seguir aprendiendo nuevas habilidades, formar nuevos recuerdos y mejorar su desempeño en distintas capacidades. Incluso, reconoce que algunos cambios asociados a la edad juegan a favor, como contar con mayor conocimiento y perspectiva gracias a una vida de experiencias.

El beneficio de enfrentarse a nuevos retos

Investigaciones reseñadas por el NIA encontraron una mayor mejora en la memoria de adultos mayores que aprendieron fotografía digital o a elaborar colchas frente a quienes realizaron actividades menos exigentes cognitivamente. Aunque la evidencia sobre los efectos duraderos de este tipo de actividades todavía no es definitiva, sí respalda una idea importante: seguir aprendiendo es una manera de mantener la mente activa.

Si todavía se puede aprender, ¿por qué asumir que con los años debemos dejar de intentarlo? La reflexión cobra otro sentido a medida que cambian las prioridades. Para algunos coincide con la jubilación; para otros, simplemente llega una etapa en la que quieren retomar intereses, conocer personas o hacer aquello para lo que antes no encontraron tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone precisamente entender el envejecimiento saludable desde las capacidades que permiten seguir haciendo aquello que cada persona valora. Entre ellas el aprender y tomar decisiones, mantener relaciones, movilizarse y contribuir a la sociedad.

Universidad, ¿para toda la vida?

Así las cosas, volver a una universidad tras la jubilación puede verse como un reto cognitivo y de vida. Relacionarse, continuar activo, compartir conocimiento con nuevas generaciones o retomar intereses pendientes abren otras posibilidades para quienes todavía tienen ganas de aprender.

De allí surge UNAB Senior, una experiencia de la Universidad UNAB que propone regresar a las aulas desde una lógica diferente: no por un título ni para prepararse para conseguir trabajo, sino por el gusto de aprender, crear, compartir y descubrir.

https://youtu.be/zlz59AAv85E

“Encontramos el interés por continuar aprendiendo sin preocuparse por una certificación. UNAB Senior es una experiencia universitaria diseñada para quienes entienden que la vida sigue ofreciendo nuevas oportunidades para aprender, disfrutar, crear y conectar”, explica Sergio Iván Ferreira Traslaviña, director de Educación Continua y Consultoría de la Universidad UNAB.

Durante cinco meses, los participantes pueden pasar de descubrir usos de la inteligencia artificial para la vida cotidiana a bailar, hacer fotografía, escribir sus memorias, cocinar o acercarse al aviturismo. Son aproximadamente 72 horas de experiencias presenciales que buscan estimular intereses diversos dentro de un mismo espacio universitario.

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UNAB Senior, más que volver a estudiar

La apuesta tampoco termina en las actividades programadas. Quienes hacen parte de UNAB Senior ingresan a la comunidad universitaria, con acceso a biblioteca y, de acuerdo con la programación, a encuentros intergeneracionales, actividades académicas y culturales, Club de Lectura Entremeses, Ulibro, UNAB Fest, temporada de la Sinfónica, Coro UNAB y espacios deportivos ubicados en las inmediaciones de la universidad.

Ese componente responde a otras necesidades identificadas al crear esta nueva apuesta que promueve mantener espacios de relacionamiento, continuar activos y tener la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias.

Y quizá allí esté uno de los cambios de perspectiva más importantes. Envejecer no significa que todas las personas recorran el mismo camino. La propia OMS advierte que no existe una persona mayor “típica”: dos personas de la misma edad pueden presentar capacidades y necesidades completamente diferentes.

Por eso, más que preguntarse a qué edad debería dejarse de aprender, la pregunta podría ser otra: ¿qué quiero aprender ahora?, ¿qué me falta por descubrir y con quién quiero compartirlo?

Porque jubilarse del trabajo no significa jubilarse de las experiencias. Y tampoco hace falta estar jubilado para empezar a vivirlas.

Conozca AQUÍ UNAB Senior y las experiencias que hacen parte de su membresía.