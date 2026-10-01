Lotería de Boyacá: récord de ventas, innovación digital y liderazgo en Colombia

Colombia

Con una cifra récord de 166.388 millones de pesos en ventas durante el 2025, la Lotería de Boyacá superó su meta de 160.000 millones y registró un crecimiento del 5,76 % respecto al año anterior. Este logro histórico, presentado por el gerente Diego Fabián Hernández Ruíz en su rendición de cuentas, establece un techo nunca antes alcanzado por la institución. Para 2026, el ritmo no se detiene y sus procesos de innovación son la apuesta más grande de la entidad.

Más allá del éxito comercial en taquilla, el verdadero valor de estos resultados se evidencia en los hospitales, donde se destinan los recursos para financiar la salud.

Segunda en Colombia en transferencias a la salud

En el negocio de la suerte, la verdadera ganancia es social. Los recursos de las loterías no son de libre destinación: operan bajo un monopolio rentístico cuya finalidad es financiar el sistema de salud. Y ahí Boyacá juega en primera división.

En 2025, la Lotería de Medellín y la Lotería de Boyacá fueron las de mayores transferencias acumuladas del país, con $52.071 millones y $51.869 millones, respectivamente. Apenas 202 millones de pesos separan a Boyacá del primer lugar nacional. Para dimensionarlo: todas las loterías del país transfirieron $276.794 millones ese año, lo que significa que casi uno de cada cinco pesos que el sector lotero entregó a la salud salió de Boyacá.

También lidera en lo que más ilusiona al jugador: fue la lotería que más premios entregó al público, con más de 60.000 millones de pesos, según cifras de Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Cada sábado pone en juego un Premio Mayor de $15.000 millones.

El impulso de 2026: consolidación comercial y respaldo financiero récord

El año arrancó con la misma velocidad. Entre enero y julio de 2026, las ventas reales llegaron a $86.136’255.000, un 3,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

En ese mismo corte, la entidad reportó aportes por $19.510 millones al sistema de salud, de los cuales $14.242 millones corresponden al departamento de Boyacá.

El anuncio más contundente fue financiero. Con corte al último sorteo de julio, la reserva técnica superó los $73.000 millones, la más alta de su historia y, según Hernández, la más grande entre las loterías del país. Para el gerente, ese respaldo da “tranquilidad financiera para responder al pago de premios” y competir con solidez en el mercado nacional.

Otro hito comercial: varios sorteos del primer semestre superaron los $3.000 millones en ventas, una barrera que años atrás era difícil de alcanzar.

Innovación: la lotería que se juega desde el celular

La Lotería de Boyacá entendió que el billete también vive en la pantalla. La renovación de su sitio web, un chatbot que ya supera los 32.000 usuarios y el impulso a la venta online le permitieron captar nuevos públicos, especialmente jóvenes. El chatbot rompió todas las previsiones: se proyectaba alcanzar entre 100 y 1.000 usuarios.

En 2026 dio el siguiente paso: puso en funcionamiento su billetera virtual propia, un canal que registró un crecimiento del 5,8 % pese a haber comenzado a operar recientemente.

Lo digital, sin embargo, no reemplaza a nadie. Hernández aclaró que la modernización tecnológica no sustituye a los loteros tradicionales, que siguen siendo pieza fundamental y continuarán recibiendo respaldo institucional. Lo dijo sin rodeos en su informe de gestión: “Los loteros son el corazón de nuestra entidad”. Por eso, 39 vendedores del sector se graduaron en Duitama en Técnicas de Ventas de Juegos, en convenio con el SENA.

Un gerente de territorio

La marca de gestión de Diego Fabián Hernández es la calle. En Boyacá, la venta del billete creció cerca de 2 %, impulsada por una estrategia de cercanía con los ciudadanos. Su fórmula, en sus palabras: salir de la oficina e “ir a territorio a interactuar con las personas”. A eso suma presencia permanente en distintas regiones del país, fortalecimiento de la fuerza comercial y búsqueda de nuevos mercados.

La apuesta de Hernández va más allá de su entidad. Plantea la sostenibilidad del sector como un propósito compartido: loterías, operadores y entidades territoriales trabajando juntos para proteger los recursos que llegan a la salud. Los números muestran que vale la pena. Entre 2022 y 2025, las transferencias del sector a la salud crecieron 24 %, y solo las loterías transfirieron en 2025 un 9 % más que en 2024.

“Cuando a una lotería le va bien, le va bien a la salud de todo el país. Por eso el reto no es competir entre nosotros, sino fortalecer juntos un sector que tiene un propósito de país”, señaló el gerente.

Festival de las Ideas 2026: aliada estratégica para repensar el futuro del país

La sexta edición del Festival de las Ideas, organizada por Prisa Media en Villa de Leyva, se celebró en un contexto decisivo marcado por un nuevo Gobierno y las secuelas del terremoto del 10 de agosto que afectó fuertemente a Boyacá, planteando el reto de “reconstruir, repensar y reimaginar el país que viene”.

En este escenario, la Lotería de Boyacá fue una aliada indispensable y llevó a la mesa de los que deciden un mensaje claro: desde el sector de juegos de suerte y azar se puede, y se debe, avanzar en innovación.

El Festival también puso sobre la mesa una idea central: el país se levanta desde las regiones. Al inaugurar el encuentro, el gobernador Carlos Amaya pidió entender la reconstrucción como un proceso que parte de los territorios y las comunidades. Lo resumió así: “Colombia se reconstruye desde abajo, desde la vereda”. Esa es exactamente la tesis que la Lotería de Boyacá demuestra con cifras: una empresa pública nacida en la región, cuyos recursos regresan a la región convertidos en salud.

La presencia de la Lotería de Boyacá en el Festival de las Ideas confirma su transformación. Dejó de ser vista solo como el sorteo del sábado para posicionarse como un actor de desarrollo, con voz en la conversación sobre reconstrucción, economía regional e innovación pública.

Llegó al escenario de los líderes con resultados: segunda del país en transferencias a la salud, récord de ventas y la reserva técnica más sólida de su historia.

Mientras el Festival pedía reconstruir a Colombia desde las regiones, la Lotería de Boyacá ya lo hace cada semana. Mueve la economía, mueve la innovación y mueve las ideas desde Boyacá para Colombia y el mundo.

Innovar para sostener la salud

El mensaje tiene sustento. El mercado de los juegos en Colombia cambia a gran velocidad: en los primeros ocho meses de 2026, la recaudación de Coljuegos creció 39 %, impulsada por las apuestas deportivas. Las loterías tradicionales compiten hoy con plataformas digitales, y de su capacidad para modernizarse depende algo mayor que sus ventas: la financiación de la salud de millones de colombianos.

“La innovación no es una opción para las loterías, es una obligación con la salud del país. Desde Boyacá demostramos que una empresa pública puede crecer, modernizarse y competir sin dejar a nadie atrás”, afirmó Diego Fabián Hernández, gerente de la Lotería de Boyacá.

Las proyecciones: sumar a Boyacá y a Colombia

La hoja de ruta está trazada con cifras. La entidad proyecta cerrar 2026 con ventas por $170.000 millones, una meta ambiciosa pero alcanzable gracias al fortalecimiento comercial y al trabajo conjunto de distribuidores, loteros y equipo administrativo. El plan combina tres frentes: consolidar los canales digitales, fortalecer la presencia comercial en todo el país y seguir llevando la gestión al territorio.

La Lotería de Boyacá en cifras

$166.388 millones en ventas 2025: récord histórico (+5,76 %)

$51.869 millones a la salud en 2025: segunda del país

+$60.000 millones en premios 2025: la que más entregó

$74.917 millones en ventas enero–julio 2026 (+3,1 %)

$19.510 millones a la salud en 2026 ($14.242 millones para Boyacá)

+$73.000 millones de reserva técnica: la mayor de su historia

+20.000 usuarios en su chatbot

Meta 2026: $170.000 millones en ventas