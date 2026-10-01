Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exfuncionarios del IGAC por posible corrupción

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Martha Lucía Parra García (2022-2023), por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de contratos celebrados con Findeter y Agrilink.

Los posibles hechos de corrupción ocurrieron en 2023.

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También se conoció que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal vinculó al expediente a siete servidores públicos y contratistas de la entidad, con el fin de determinar si tuvieron alguna participación en los procesos y trámites de los contratos que están bajo la lupa del órgano de control y en los que se manejaron recursos asociados a la política de catastro multipropósito.

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La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales para determinar si hubo alguna conducta irregular dentro de los trámites contractuales que están siendo revisados.