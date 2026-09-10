Preocupación en Boyacá por sequía y fogatas en zonas de páramo

Denuncian fogatas y quema de frailejones por parte de visitantes, una práctica que podría desencadenar incendios forestales de gran magnitud. / Imagen: Cumbres Blancas

Boyacá

La escasez de lluvias y algunas prácticas irresponsables de los visitantes están generando preocupación por las condiciones de los páramos de Boyacá. Camilo Castillo, integrante de Cumbres Blancas, organización que recorre estos ecosistemas, aseguró que durante sus recientes visitas ha encontrado señales de disminución en las fuentes de agua.

“He estado recorriendo algunos páramos, sobre todo aquí en la provincia del Tundama, y lo que nos cuenta también la gente local es que las lluvias han sido escasas”, explicó.

Según el integrante de Cumbres Blancas, actualmente los páramos presentan condiciones más despejadas de lo habitual y una menor presencia de lluvias. Esta situación también se estaría reflejando en algunos cuerpos y fuentes hídricas.

“Hay algunas fuentes como tal de agua, riachuelos, que se han venido secando. Entonces sí es preocupante la situación que se está viviendo ahorita en el tema del páramo”, señaló.

Aunque durante sus recorridos no han identificado daños directamente relacionados con incendios, Castillo advirtió que las condiciones secas aumentan la preocupación frente a este tipo de emergencias.

“Por ahora no se han evidenciado daños que por este tema de menos lluvias se suelen presentar. Está el tema de los incendios, suele pasar que se queman o queman los páramos”, indicó.

Denuncian fogatas y afectaciones a frailejones

Uno de los aspectos que más preocupa a Cumbres Blancas es el comportamiento de algunos visitantes. Castillo aseguró que han conocido, principalmente a través de redes sociales, casos de personas que ingresan a los páramos para acampar y realizar fogatas.

“Hay páramos a los que la gente está yendo a hacer fogatas, a acampar y están hasta incluso quemando frailejones para hacer fogatas”, denunció.

El ambientalista agregó que también han observado imágenes de fogatas instaladas cerca de lagunas, una práctica que considera especialmente peligrosa debido a las características de estos ecosistemas.

“He visto por ahí algunos focos de fogata cerca a lagunas y pues todo esto en ecosistemas de páramo”, manifestó.

Castillo puso especial atención sobre el complejo de páramo Guantiva-La Rusia, uno de los sectores que recibe un importante número de visitantes.

“Es un páramo, es un complejo de páramos que se suele visitar mucho por turistas, pero lo están haciendo de una manera irresponsable”, sostuvo.

El riesgo, según explicó, está relacionado con la posibilidad de que una fogata termine generando un incendio forestal de grandes proporciones.

“Como sabemos, puede ocasionar un incendio, un incendio forestal de gran magnitud. Entonces necesitamos más conciencia de la gente y, sobre todo, mayor presencia de las autoridades”, afirmó.

Piden responsabilidad de los visitantes

Para Castillo, la protección no debe concentrarse únicamente en algunos sectores, sino que todos los páramos requieren atención, especialmente ante las condiciones climáticas que podrían presentarse.

“Yo creo que en general todos los páramos merecen atención”, indicó.

El integrante de Cumbres Blancas también hizo un llamado a mantenerse alerta, reportar situaciones de riesgo y acudir a las autoridades cuando se detecten actividades que puedan afectar estos ecosistemas.

“Es como estar alerta, a denunciar, a reportar, a contar qué es lo que está pasando a la autoridad local”, manifestó.

Castillo insistió en que una emergencia de gran magnitud podría representar un reto importante para las instituciones encargadas de atender incendios forestales en zonas de difícil acceso.

“Esto es perjudicial para esos ecosistemas y pues claramente, si se llega a presentar una emergencia de esas, como lo hemos visto en noticias, Colombia no tiene la capacidad de respuesta para atender una emergencia de tal magnitud”, advirtió.

Finalmente, el llamado de Cumbres Blancas está dirigido especialmente a quienes visitan los páramos con fines turísticos. Castillo consideró que actualmente existe suficiente información para conocer las conductas adecuadas en estos espacios.

“Hoy en día hay mucha divulgación científica, hay educación por medio de redes sociales, hay autoridades que se encargan también, por medio de redes sociales, de dar tips de cómo comportarse”, explicó.

Y cuestionó que algunas personas continúen realizando fogatas pese a conocer el valor ambiental de estos lugares.

“Me parece el colmo que sean adultos los que estén yendo a esos lugares a hacer fogatas. Ese es un claro ejemplo de la magnitud de la falta de educación de la gente que está subiendo a esos lugares”, expresó.

Por último, Castillo aclaró que la invitación no es a dejar de visitar los páramos, sino a hacerlo de manera responsable y respetuosa con el ecosistema.

“Está bien visitarlos y todo, pero que por favor lo hagan de la manera adecuada. Uno no tiene que estar con el policía ahí detrás para saber qué puede hacer o qué no puede hacer en un ecosistema tan valioso como el páramo”, concluyó.