Dos menores fueron aprehendidos tras huir de un control policial en Duitama

Durante el procedimiento, la Policía encontró que los menores portaban armas blancas.

Duitama

Dos menores de 15 y 17 años fueron aprehendidos por la Policía luego de protagonizar un incidente durante un procedimiento de control en Duitama, Boyacá. Según las autoridades, los jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, al ser requeridos por los uniformados, emprendieron la huida.

El secretario de Gobierno de Duitama, Julián Camargo, explicó que el procedimiento se inició cuando los policías identificaron la motocicleta y realizaron el requerimiento a sus ocupantes.

“Al hacerle un requerimiento y al momento de ser abordados, emprenden la huida”, señaló el funcionario, quien aclaró que, de acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, no se trató de una persecución.

“Hay una comunicación entre las zonas de atención de la Policía, por lo que más adelante las autoridades hacen el cierre de una vía para detener a los sujetos”, explicó.

El procedimiento terminó en la transversal 29 con calle 10, donde los ocupantes de la motocicleta impactaron contra los uniformados y contra otra motocicleta en la que se movilizaba un ciudadano.

“Debido al choque, los patrulleros resultaron con algunas heridas, lesiones superficiales y golpes en diferentes partes del cuerpo. Fueron atendidos, pero nada grave”, indicó.

Tras el choque, los dos jóvenes cayeron al suelo y fueron aprehendidos por la Policía. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron que cada uno portaba un arma blanca tipo cuchillo.

Camargo confirmó además que los menores no son oriundos de Duitama, sino de Sogamoso. Al lugar acudió personal de la Policía de Infancia y Adolescencia, mientras los adolescentes fueron valorados por profesionales de la salud.

“Se trató de dos hombres menores de edad, de 15 y 17 años. Al momento de ser aprehendidos, tras embestir las motocicletas, caen al suelo y la Policía los aprehende. Es ahí donde se evidencia que cada uno tenía armas blancas tipo cuchillo”, relató.

El secretario aseguró que la Administración Municipal continuará fortaleciendo el trabajo articulado con la Policía para responder a este tipo de situaciones.

“Nosotros hemos venido fortaleciendo, articulando y robusteciendo la logística en la operatividad con la Policía Nacional para que tengan las herramientas y la capacidad humana suficientemente capacitada para atender este tipo de casos”, puntualizó.