Netanyahu dice que Arabia Saudita arrestó e interrogó al copiloto de flydubai

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Arabia Saudita arrestó al copiloto de un avión de flydubai con destino a Tel Aviv que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave el miércoles.

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

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