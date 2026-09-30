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30 sep 2026 Actualizado 14:43

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Internacional

Netanyahu dice que Arabia Saudita arrestó e interrogó al copiloto de flydubai

Benjamin Netanyahu afirmó que Arabia Saudita arrestó a un copiloto de flydubai que apuñaló al capitán e intentó estrellar un avión hacia Tel Aviv

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador)

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) / picture alliance

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador)
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Arabia Saudita arrestó al copiloto de un avión de flydubai con destino a Tel Aviv que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave el miércoles.

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

Nota en desarrollo.

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