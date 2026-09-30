Israel mata a 5 personas en un ataque contra un vehículo de transporte de viajeros en Gaza

BEIT SHEMESH, ISRAEL - MARCH 28: A missile launched from Iran directly struck a residential area near the city of Beit Shemesh in central Israel following a new round of retaliation. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El Ejército israelí mató este miércoles a cinco personas en un ataque con dron contra un vehículo usado para transportar viajeros en la ciudad de Gaza, al norte del enclave palestino, informaron la Media Luna Roja y el hospital Shifa de la urbe palestina.

El ataque tuvo lugar pasado el mediodía en la zona de Tal al Hawa de la ciudad y, de acuerdo con un vídeo del mismo verificado por EFE, fue contra un minibús que circulaba con un carro remolcado, un tipo de vehículos usados para el transporte de personas en la Franja palestina.

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Además de los muertos, la Media Luna Roja reportó un total de 13 heridos en el ataque.

Este no es el único ataque perpetrado este miércoles por Israel en Gaza. Durante la madrugada, una mujer murió en un bombardeo lanzado desde un helicóptero contra una vivienda también en la ciudad de Gaza, informó el hospital Shifa.

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Dicho centro hospitalario indicó que el ataque se produjo pasadas las tres de la madrugada y que la mujer muerta fue identificada como Iman Abdel Aal.

En el ataque también resultó herida grave una segunda persona, según el hospital.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar revisando lo ocurrido.

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Además, cuatro personas heridas fueron trasladas al hospital Naser, en el sur de Gaza, a causa de un tercer ataque israelí con dron perpetrado este miércoles contra una tienda de campaña que albergaba desplazados en la zona de Jan Yunis.

Según fuentes de dicho hospital, entre los heridos hay uno grave y dos niños.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este miércoles, las tropas israelíes han matado a 74.032 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.431 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

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Estos datos son contando los nueve fallecidos ayer martes en Gaza como consecuencia de ataques israelíes, de los que Sanidad informa este miércoles.

A pesar de la tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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