No tiene vicios; a duras penas sabe qué es la marihuana: Andrea Petro sobre su padre, Gustavo Petro

Este jueves, 3 de septiembre, Andrea Petro, una de las hijas del expresidente Gustavo Petro, habló en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, y se refirió, en el marco de su libro, a situaciones personales que vivió mientras su padre fue jefe de Estado. Allí, tocó uno de los temas principales de su relato: las mentiras que se decían sobre el exmandatario durante su administración.

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Andrea Petro se refirió, entre estas, a cuando al expresidente Petro, desde diferentes sectores del país, se le relacionaba, presuntamente, con uso de drogas.

Su hija desmintió el tema y aseguró que su padre “no conoce nada de eso”.

“A duras penas si sabe lo que es la marihuana”

En su primera intervención, Andrea Petro relató que en su libro sí o sí debía hablar de su padre porque eso es parte de la historia. Allí, se refirió a las mentiras que, según ella, decían sobre él.

“Primero, lo del tema de las drogas. A ver, a duras penas si sabe lo que es la marihuana, entonces de dónde viene o algo así, él no conoce nada de ese tipo de cosas, él nunca ha estado en ese mundo ”, dijo.

Y aseveró: “Eso más bien son temas que se les pueden poner a otras personas, pero a todos menos a mi papá, realmente no. Él no es una persona que tenga vicios, más que eso. Si acaso se ha tomado una, dos o tres cervezas y se ha emborrachado con sus propios hijos, eso es totalmente válido y normal, es una persona bastante sencilla”.

“La gente se metió en lo más íntimo”

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Finalmente, la hija del expresidente Petro subrayó que lo que más le ofendió es que ”la gente, durante estos cuatro años, y no había pasado con otras familias presidenciales de otro presidente, se metió demasiado en lo más íntimo de las personas y eso no debería estar a la luz pública, ni le deberían importar a la gente, realmente, las intimidades de una persona".

Vea la entrevista completa a continuación:

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