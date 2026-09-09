Atesa cambiará modelo de recolección de basuras y proyecta retirar los contenedores de Santa Marta

Con el propósito de avanzar en la optimización del servicio público de aseo y mejorar la calidad de vida de las comunidades, el distrito de Santa Marta iniciará el fortalecimiento del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos. Esta medida contempla la implementación del esquema de recolección puerta a puerta mediante camiones de cargue trasero en sectores que actualmente no lo tienen.

El gerente de Atesa, Mauricio Muriel Escobar, explicó en Caracol Radio que la decisión fue tomada luego de realizar sondeos, entrevistas y encuestas con la comunidad, ejercicios que, según señaló, permitieron identificar que el sistema de contenedores implementado durante los últimos años no ha cumplido con las expectativas esperadas.

“Se trata precisamente de eso, de escuchar a la comunidad a través de sondeos, entrevistas y encuestas, pues hemos determinado por medio de la comunidad que el tema de la contenerización que se desarrolló en la ciudad desde hace algunos años, no ha tenido los resultados esperados y las expectativas esperadas”, precisó.

Sobre el tema, precisó que la presencia de recicladores informales y habitantes de calle que intervienen en los puntos de disposición, retirando residuos y generando dispersión de basuras alrededor de los contenedores, ha sido una de las razones por las cuales no seguirá adelante esta forma de recolección.

Durante toda esta semana se han venido adelantando reuniones territoriales con líderes barriales y presidentes de Juntas de Acción Comunal de los sectores en donde iniciará la medida, resolviendo inquietudes y articulando esfuerzos para la correcta entrega de los residuos.

“Estamos evolucionando, estamos cambiando el modelo operativo, haciéndolo mucho más cercano a la comunidad”, afirmó Murieles, quien indicó que la empresa comenzará una estrategia de divulgación de horarios y frecuencias para que los vehículos recolectores lleguen directamente a las residencias.

Frecuencias, horarios y sectores de la primera fase

El plan de implementación inicial contempla la reorganización de zonas, horarios y frecuencias de la siguiente manera:

Zona 1 – Implementación de recolección puerta a puerta en cargue trasero (Turno Diurno):

Días y horario: Martes, jueves y sábados de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Barrios incluidos: Curinca, Santa Lucía, Santa Clara, Acodi, Luz del Mundo, Concepción (fases 1, 2, 3, 4, 5 y 6), así como los conjuntos residenciales Mirador de la Sierra, Brisas del Nevado, Atardecer de la Sierra y Mayorca.

Zona 2 – Implementación de recolección puerta a puerta en cargue trasero (Turno Nocturno):

Días y horario: Martes, jueves y sábados de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Barrios incluidos: Ciudadela 29 de Julio, 20 de enero , Boulevard de la 19, Centenario, Urbanización Privilegio y Villas del Mayor.

Ajuste y cambio en la frecuencia de prestación (Turno Diurno):

Días y horario: Lunes, miércoles y viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Barrios incluidos: Urbanización La Rosalía, Urbanización Villa del Campo, Villa Camila, Cisne, Urbanización Las Acacias, Rodrigo Ahumada, El Yucal, Miramar, junto a los conjuntos residenciales Sierra Morena, Buena Vista, Villa Mercedes y Villa Toledo.

A medida que avance el fortalecimiento del servicio, de manera oportuna se realizará la socialización en los barrios y sectores que tendrán esta realidad del sistema de recolección de residuos.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a respetar los días y horarios fijados para sacar las bolsas de basura al frente de sus viviendas y facilitando así el trabajo del personal operativo durante este periodo de adaptación.