Congreso cita audiencia pública en Santa Marta por crisis de aseo y fallas en la recolección

La crisis del servicio de aseo en Santa Marta será discutida directamente en la ciudad. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó una audiencia pública para el próximo 25 de septiembre, propuesta por el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández.

La convocatoria surge tras las denuncias de comunidades por acumulación de residuos, incumplimientos en las rutas de recolección, contenedores desbordados y puntos críticos, con impactos en la salubridad, el ambiente y la calidad de vida.

“La crisis de basuras en Santa Marta sí tiene dolientes. Hemos recorrido los barrios, recibido las denuncias y llevado esta situación ante las autoridades”, aseguró Hernández.

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A la audiencia fueron citados la Superintendencia de Servicios Públicos, los ministerios de Vivienda y Ambiente y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. También están invitados la Alcaldía, ESSMAR, ATESA, Corpamag, organismos de control y entidades como Dimar, Invemar, Parques Nacionales y el Ministerio de Salud.

El debate abordará las fallas en la prestación del servicio, la vigilancia a los operadores, la situación del relleno sanitario Palangana, las afectaciones ambientales y sanitarias, las tarifas y el futuro del modelo de aseo, teniendo en cuenta que la actual concesión termina en marzo de 2027.

Hernández advirtió que la audiencia debe dejar resultados concretos: “No queremos una reunión para escuchar más excusas. Queremos respuestas, responsables, compromisos y una ruta clara”.

La jornada también contará con la participación de comunidades, veedurías, recicladores, ambientalistas, comerciantes, gremios y otros sectores sociales de Santa Marta.