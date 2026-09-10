Yilmar Velásquez no jugará más en Santa Fe mientras Pablo Repetto sea el DT: Esto dijo el jugador

En medio de la expectativa por el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Vasco Da Gama, una publicación sacudió el ambiente de Independiente Santa Fe durante esta semana.

Yilmar Velásquez, quien ha brillado por su ausencia en el equipo bogotano a lo largo del presente semestre, comunicó, a través de su cuenta de Instagram, que no jugará más con el cuadro Cardenal, al menos no mientras el uruguayo Pablo Repetto se encuentre como director técnico.

“Mi gente, los que se preguntan por mi situación, he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo. Nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre”, publicó en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Yilmar Velásquez a través de su cuenta de Instagram. Ampliar El mensaje de Yilmar Velásquez a través de su cuenta de Instagram. Cerrar

El mensaje no tardó en viralizarse y, minutos después de haberlo publicado, el volante antioqueño de 27 años procedió a desactivar su cuenta de Instagram. Desde el club no se ha dado ningún pronunciamiento al respecto.

¿Cuántos partidos ha jugado en el semestre?

En lo corrido del presente semestre, Yilmar Velásquez apenas ha estado presente en dos partidos con Santa Fe, acumulando solamente 96 minutos de juego. Velásquez disputó todo el partido de Copa Colombia ante Unión Magdalena (2-0) y estuvo solo 6 minutos en el juego de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a River Plate (0-0).

Velásquez ha estado dos periodos en Santa Fe, el primero entre 2021 y 2022, y el segundo desde el año 2023 hasta la actualidad. En total, ha conseguido una Liga y una Superliga como jugador Cardenal.