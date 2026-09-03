Gobierno garantizará expedición de pasaportes ante medida que suspende efectos del convenio

Un baldado de agua le cayó al modelo de pasaportes que dejó el gobierno de Gustavo Petro, con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente dos convenios de nuevo modelo de pasaportes.

Desde que se conoció la decisión del alto Tribunal, el canciller Ómar Bula se reunió con el viceministro para Asuntos Consulares y el equipo juridico de la Cancilleria, donde analizaron el fallo.

El canciller hizo un llamado a la calma ante la garantía que tendrá la expedición de los pasaportes por parte del Gobierno Nacional.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y quien está fungiendo como encargado de la Imprenta Nacional, aseguró que Colombia cuenta con stock suficiente para atender la demanda de pasaportes, mientras realizan el informe que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la ejecución del convenio.

Actualmente, el país cuenta con 410.000 pasaportes disponibles, y el próximo 10 de septiembre llegarán 190.000 libretas adicionales.

De esta manera, el ministro y el canciller entregaron un llamado de tranquilidad a los colombianos, al asegurar que no hay necesidad de desplazamientos extraordinarios, ni de acudir masivamente a los puntos de expedición.