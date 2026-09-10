¿Qué ministerios asumirán las funciones de MinIgualdad?: Gobierno ordena redistribución de funciones

El Gobierno Nacional ordenó con carácter urgente la formulación de un plan de acción para redistribuir las funciones, programas y recursos del Ministerio de la Igualdad y Equidad, entidad que se encuentra formalmente en proceso de liquidación.

La instrucción fue emitida desde la Presidencia de la República debido a que el cierre administrativo de esta cartera dejó diversos programas y presupuestos desatendidos.

Esto generó un impacto directo sobre las políticas destinadas a salvaguardar los derechos de las poblaciones vulnerables y sujetos de especial protección constitucional.

La medida surge tras la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual fue declarada inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que creó dicha cartera ministerial. El alto tribunal determinó que durante el trámite legislativo se presentaron irregularidades de procedimiento.

Sin embargo, la Corte decidió diferir los efectos de su decisión durante dos legislaturas para permitir que el Gobierno y el Congreso adoptaran las medidas necesarias para enfrentar la transición institucional.

En la directiva, el gobierno saliente del expresidente Gustavo Petro recordó que el Gobierno radicó una nueva iniciativa legislativa con el fin de corregir las observaciones planteadas por la Corte Constitucional y mantener la existencia del Ministerio de la Igualdad dentro de la estructura del Estado.

No obstante, señaló que el proyecto no logró completar su trámite en el Congreso durante la presente legislatura.

El mandato urgente obliga a coordinar y estructurar la transición institucional a las siguientes entidades gubernamentales:

• Ministerio del Interior

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público

• Ministerio de Justicia y del Derecho

• Departamento Administrativo de la Función Pública

• Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para identificar y prevenir eventuales riesgos jurídicos derivados de la reorganización institucional. Entre las responsabilidades señaladas se encuentra también la protección de los derechos laborales de los servidores públicos vinculados al Ministerio de la Igualdad.

La reorganización busca asegurar que los programas, proyectos y estrategias orientados a la reducción de brechas sociales y a la atención de poblaciones vulnerables continúen operando dentro de la estructura estatal una vez se materialice la salida del Ministerio de la Igualdad del ordenamiento jurídico colombiano.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 626 del 19 de junio del 2026, con el que se liquidó la cartera. El plazo para adelantar el proceso será de un año.