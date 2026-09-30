Gobierno prepara visita de cinco ministerios al Putumayo para avanzar en erradicación de coca

La comunidad se opone a la erradicación de los cultivos de coca.

El Gobierno Nacional prepara una visita al departamento del Putumayo que se efectuaría la próxima semana con cinco ministerios para avanzar, junto con las comunidades, en una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y sustitución de economías ilegales.

El gobernador del Putumayo, Jhon Molina, aseguró que existe disposición de los campesinos para avanzar en este proceso y señaló que, de concretarse un compromiso de inversión social, la erradicación de los cultivos de coca podría realizarse en aproximadamente 15 días.

“Los voceros de las asociaciones de cultivos ilícitos me manifestaron que inclusive podían erradicar la hoja de coca en aproximadamente 15 días”, afirmó Molina.

Sin embargo, el mandatario departamental advirtió que el proceso debe estar acompañado de alternativas económicas para las familias que dependen de estos cultivos.

Entre las necesidades planteadas están vías, acueductos, líneas productivas lícitas y plantas de transformación.

“Debe haber inversión social. Sabemos que el departamento del Putumayo requiere vías, acueductos, líneas productivas lícitas y plantas de transformación como alternativa de ingresos a esas 22 mil familias”, señaló.

Molina agregó que el Gobierno Nacional se comprometió a trasladar al departamento a cinco ministros para escuchar a las comunidades y construir una ruta que permita avanzar en la erradicación.

Cuestionamientos al piloto de aspersión

Durante el debate de control político sobre el piloto de aspersión aérea con glufosinato, el representante José Luis Bohórquez cuestionó la medida y aseguró que, según lo expuesto en el debate, habría 14 empresas estadounidenses que podrían beneficiarse de la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia.

El congresista sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la erradicación, sino también en las condiciones de vida de las comunidades campesinas.

“No se trata de defender al narcotráfico, sino de defender a la gente humilde que le toca sembrar coca porque no tiene nada más que hacer”, afirmó Bohórquez.

El representante también manifestó su preocupación por los posibles efectos de la aspersión sobre las comunidades y señaló que, en su opinión, los campesinos serían quienes asumirían los principales impactos de esta estrategia.

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