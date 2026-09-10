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10 sep 2026 Actualizado 21:47

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José Feliciano cumple 81 años: la historia detrás de una carrera marcada por éxitos mundiales

El cantante y guitarrista puertorriqueño celebra este 10 de septiembre su cumpleaños, después de más de seis décadas de trayectoria musical y grandes éxitos como “Feliz Navidad” y “Light My Fire”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 11: José Feliciano performs at The GRAMMY Museum on February 11, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Timothy Norris/Getty Images)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 11: José Feliciano performs at The GRAMMY Museum on February 11, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Timothy Norris/Getty Images) / Timothy Norris

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 11: José Feliciano performs at The GRAMMY Museum on February 11, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Timothy Norris/Getty Images)
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José Feliciano está de cumpleaños. El reconocido cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño nació el 10 de septiembre de 1945 en Lares, Puerto Rico, y este jueves llega a los 81 años.

Feliciano es considerado una de las figuras más importantes de la música latina y logró construir una carrera internacional que comenzó desde muy joven. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 50 álbumes y ha interpretado cientos de canciones en géneros como la balada, el bolero, el pop, el rock, el jazz y el soul.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con su versión de “Light My Fire”, canción originalmente interpretada por The Doors, que le permitió alcanzar reconocimiento internacional y convertirse en una de las primeras grandes figuras latinas en conquistar el mercado musical estadounidense.

Sin embargo, su nombre también quedó ligado para siempre a la Navidad gracias a “Feliz Navidad”, canción que escribió y grabó en 1970 y que décadas después continúa siendo uno de los temas navideños más reconocidos y escuchados en distintos países.

Además de su talento vocal, Feliciano se ha destacado por su particular forma de tocar la guitarra, instrumento que se convirtió en una de las principales características de su estilo.

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Con una trayectoria que supera los 60 años, el artista continúa siendo una referencia de la música latina y mantiene una presencia activa a través de sus proyectos y publicaciones oficiales.

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