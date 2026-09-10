Boyacá presentó proyectos de infraestructura por $1,1 billones al Gobierno Nacional

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el secretario de Infraestructura del departamento, Leonardo Álvarez, se reunieron con la ministra de Transporte Elsa Noguera en la ciudad de Bogotá / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y el secretario de Infraestructura, Leonardo Álvarez Fonseca, se reunieron con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para presentar los avances y necesidades del departamento en materia de infraestructura.

Durante el encuentro se abordó el proyecto del tren, del cual avanzan los estudios de prefactibilidad, además de la consolidación de un clúster ferroviario con participación de empresas boyacenses.

“El primer punto era darles los avances que tenemos en la socialización de la prefactibilidad del tren, que ya se venía avanzando en estos estudios y diseños y ya se les manifestó el avance del proyecto, las velocidades de diseño y la etapa en la que está”.

También fueron presentados proyectos para la Transversal de Boyacá, sectores de Occidente y la provincia de Lengupá, así como iniciativas contempladas en el Pacto Territorial.

La Gobernación radicó además 43 proyectos, de los cuales 37 corresponden a ejes viales y seis a puentes, que buscan ser priorizados para acceder a recursos y esquemas de cofinanciación.

“Ya los tenemos en fase tres y se les entregó para que también se pueda priorizar de acuerdo a los corredores más importantes por temas de conectividad vial, turismo y competitividad”.

Según Álvarez, el valor estimado de las iniciativas presentadas al Gobierno Nacional asciende a $1,1 billones, recursos que ahora deberán ser revisados y priorizados.

“Los radicados que nosotros tenemos, según los presupuestos estimados con precios de Gobernación, están en 1,1 billones de pesos aproximadamente y es lo que es entrar a revisar y priorizar”.

Las partes acordaron realizar nuevas mesas técnicas para avanzar en la viabilización de los proyectos y definir posibles fuentes de financiación.