Supersalud ordena medidas contra Discolmets tras miles de quejas en Sogamoso

La Supersalud estuvo en Disclolmets de Sogamoso el pasado 30 de abril realizando una visita de inspección y vigilancia, buscando mejorar la atención a los usuarios / Foto: Supersalud.

Sogamoso

La Superintendencia Nacional de Salud adoptó una medida cautelar contra el gestor farmacéutico Discolmets S.A.S., luego de los reiterados requerimientos e informes presentados por la Secretaría de Salud de Sogamoso ante las dificultades que vienen afectando a usuarios de diferentes EPS.

La Administración Municipal informó que entre 2025 y lo corrido de 2026 recibió 3.054 quejas ciudadanas relacionadas con deficiencias en la prestación de servicios por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. De ese total, 1.623 corresponden específicamente a dificultades en la entrega de medicamentos.

Según la Secretaría de Salud, las reclamaciones también están relacionadas con la asignación de citas médicas, la continuidad de tratamientos especializados y las dificultades para acceder oportunamente a los medicamentos formulados.

“La Administración Municipal ha venido remitiendo múltiples comunicaciones a la Superintendencia en las que expone la situación que enfrentan los afiliados a las diferentes EAPB, quienes han reportado inconvenientes relacionados con la asignación oportuna de citas médicas, la continuidad de tratamientos especializados y, especialmente, la entrega de medicamentos”.

Como resultado del seguimiento adelantado por la Supersalud y ante el incumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el gestor farmacéutico, la entidad emitió una resolución el 6 de agosto de 2026, mediante la cual estableció la medida cautelar.

La decisión ordena la cesación provisional e inmediata de la generación y permanencia de pendientes en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud.

“La decisión establece la cesación provisional e inmediata de la generación y permanencia de pendientes en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud, además de exigir la adopción urgente de medidas administrativas, operativas, logísticas y de abastecimiento”.

La medida también contempla un seguimiento estricto por parte de la Superintendencia para verificar la reducción de los pendientes y el cumplimiento de las órdenes impartidas, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno de los usuarios a los tratamientos prescritos.

La Secretaría de Salud de Sogamoso aseguró que el 10 de agosto remitió una nueva comunicación a la Supersalud en la que solicitó una intervención urgente frente a las dificultades persistentes en la entrega de medicamentos por parte de Discolmets.

En una visita de verificación realizada ese mismo día, funcionarios habrían encontrado casos de usuarios que llevaban entre dos y tres meses sin recibir la totalidad de los medicamentos formulados.

“Pese a las acciones de acompañamiento, seguimiento y articulación desarrolladas con las EAPB, la Secretaría de Salud de Boyacá y la Superintendencia Nacional de Salud, persistieron dificultades significativas en la operación del gestor farmacéutico”.

Entre los hallazgos reportados están la entrega incompleta y tardía de medicamentos, la falta de un plan de contingencia efectivo para reducir los pendientes y órdenes de compra sin ejecución para pacientes de alto costo.

Especial preocupación generan, según la Secretaría, los pacientes con trastornos mentales y enfermedades de alto costo que llevarían varios meses sin recibir sus tratamientos, con el riesgo de sufrir descompensaciones, recaídas o complicaciones en sus condiciones de salud.

“La Secretaría de Salud de Sogamoso reiteró que continuará ejerciendo las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento en defensa de los derechos de los usuarios, con el propósito firme de la protección de la salud y la vida de los sogamoseños”.

La medida cautelar de la Supersalud pone ahora a Discolmets bajo seguimiento permanente, mientras las autoridades municipales esperan que las acciones ordenadas permitan normalizar la dispensación de medicamentos y reducir los retrasos que han generado miles de reclamaciones en Sogamoso.