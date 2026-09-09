Ya son dos municipios del Quindío con racionamiento de agua debido a la reducción de caudal de ríos

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Armenia

Siguen aumentando los racionamientos de agua en el departamento del Quindío debido a la dramática reducción del caudal de ríos y quebradas, ya son dos municipios con racionamientos

Las suspensiones temporales programadas hacen parte de las acciones adoptadas por Empresas Públicas del Quindío, EPQ para proteger las fuentes hídricas y garantizar la continuidad del servicio en los municipios donde se registra una mayor disminución de los caudales.

El fenómeno de El Niño continúa generando efectos sobre las fuentes hídricas del departamento del Quindío, con una disminución significativa de las lluvias y de los caudales que abastecen los sistemas de acueducto.

Ante este escenario, Empresas Públicas del Quindío ha venido implementando diferentes medidas operativas y preventivas con el propósito de garantizar la disponibilidad del recurso y mantener la prestación del servicio a sus usuarios.

Desde hace aproximadamente un mes y medio, la empresa inició suspensiones temporales nocturnas en algunos municipios, como una estrategia para permitir la recuperación de los niveles de los tanques de almacenamiento y administrar de manera responsable el recurso disponible.

El gerente de EPQ, José Alejandro Guevara indicó que “Actualmente, se mantienen suspensiones programadas en Filandia entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., mientras que en Circasia se han establecido horarios temporales de suspensión entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., debido principalmente a la reducción del caudal del río Roble.

La empresa también realiza un monitoreo permanente de las fuentes que abastecen los municipios donde presta sus servicios, con el fin de determinar oportunamente si es necesario adoptar, mantener o modificar medidas de regulación del servicio.

En municipios como Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Génova, Pijao y Buenavista, aunque algunas fuentes presentan disminuciones en sus caudales, actualmente se mantiene la continuidad del servicio y no se han establecido suspensiones temporales adicionales.

De manera especial, EPQ solicita a los usuarios de los municipios donde actualmente se presentan suspensiones temporales que, durante los periodos de restablecimiento del servicio, eviten el acaparamiento y consuman únicamente el agua que necesitan.

Un consumo excesivo puede provocar que los tanques de almacenamiento se reduzcan rápidamente y generar mayores dificultades para garantizar la continuidad del servicio.