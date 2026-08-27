Racionamiento nocturno de agua en Filandia, Quindío reducción de caudal en ríos por falta de lluvias

Armenia

Debido a la reducción del caudal de ríos y quebradas por la falta de lluvias y la sequía en el Quindío, uno de los municipios más lindos y visitados hablamos de Filandia tiene racionamientos nocturnos de agua

Desde Empresas Públicas del Quindío. EPQ confirmaron que están realizando suspensiones temporales en la noche, entre las 10 de la noche 5 de la mañana. Es conocido por todos que Filandia solo hay una fuente hídrica que es la quebrada Bolillos y una pequeña que es la quebrada la Hacha ambas con una drástica reducción de su caudal.

El fin de semana hubo protesta de habitantes y comerciantes en el parque principal de Filandia reclamando acciones para garantizar la prestación del servicio y proteger las fuentes hídricas.

El gerente de Empresas Públicas del Quindío EPQ José Alejandro Guevara sobre el tema de Filandia explicó “como empresa hicimos los estudios y diseños para el cambio de la aducción. Esto está hoy en análisis de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Ese estudio tuvo un valor de 135 millones de pesos pagados por la empresa. Estamos esperando que pueda avanzar, ya que entre municipio y especialmente departamento del Quindío han manifestado que tienen el recurso para este importante proyecto.

Y agregó “Nosotros ya también tenemos en actualización de precios un estudio propio que se hizo por parte de Empresas Públicas del Quindío y el equipo de ingenieros y el equipo técnico para mayor almacenamiento en nuestra planta de tratamiento de agua potable con un 50% de capacidad adicional, es decir, quedaríamos con 1500 metros cúbicos, 1 millón y medio de litros. Hoy tenemos 1000 metros cúbicos, es decir, 1 millón de litros.

Ha manifestado los últimos días después del terremoto el señor alcalde que está los buenos oficios del Plan Departamental de Aguas y del Departamento del Quindío para ejecutar este proyecto, el cual también sigue beneficiando, pero seguiríamos con el tema más primordial. El tema primordial en Filandia que sería tema de fuentes alternas.

Continuamos con las suspensiones temporales en Filandia

Nosotros captamos 23 litros por segundo de la fuente Bolillos-Lacha, pero ahorita estamos con 20, 19. A veces llegamos a 17 litros por segundo y por eso el tema de las suspensiones. Somos conscientes de la incomodidad de los usuarios y de los habitantes de Filandia. Además, que ni siquiera en estos últimos 15 días después del terremoto se ha visto afectado el turismo, afirmó el gerente de EPQ

Digamos sí en menor en menos proporción, pero aún la gente sigue visitando Filandia y esas son las alternativas que hemos mostrado por parte de la empresa. Estamos atentos a que puedan avanzar los proyectos. Hemos hecho lo que nos corresponde.

Entendemos la incomodidad de los ciudadanos, pero la empresa está trabajando en lo que le corresponde y el tema del de las altas temperaturas, del fenómeno del Niño que está fuerte, no es un tema que se haya inventado Empresas Públicas del Quindío o su gerente José Alejandro Guevara o el alcalde Pareja.

El alcalde convocó la semana anterior a toda a EPQ y dictaminar los acueductos rurales para analizar el tema de la problemática del agua en Filandia y también de ahí deriva algunas de las protestas de algunos de los ciudadanos que no salieron muy conformes dada las discusiones que se dieron en esta reunión que convocó el señor alcalde.

El gerente de Empresas Públicas del Quindío EPQ José Alejandro Guevara advierte que si no hay lluvias en los próximos días comenzará también racionamiento nocturno en el municipio de Circasia debido a la reducción del caudal del río Roble como consecuencia de la sequía,

Por ahora en Salento debido a la disminución de turistas luego del terremoto no hay racionamiento de agua nocturno.