Marco Rubio: “Colombia y EE. UU. enfrentan amenazas criminales comunes”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró durante su visita a Barranquilla que Colombia y Estados Unidos comparten amenazas de seguridad, particularmente por la actuación de redes y grupos criminales que, según señaló, desarrollan actividades delictivas en ambos países.

Rubio sostuvo que la lucha contra estas estructuras debe convertirse en uno de los principales pilares de la cooperación entre Bogotá y Washington. La seguridad es, para el funcionario estadounidense, la condición necesaria para avanzar posteriormente en asuntos económicos y de prosperidad.

“Sin seguridad no puede haber prosperidad”, afirmó Rubio, al destacar que la principal responsabilidad de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El secretario de Estado explicó que las amenazas que enfrenta Colombia no se quedan dentro de sus fronteras. Según su planteamiento, las mismas organizaciones criminales que operan en territorio colombiano tienen como destino Estados Unidos y buscan también afectar a la población de ese país.

“Las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos”, sostuvo Rubio, al referirse a las redes criminales transnacionales.

La agenda de la visita a Barranquilla de Rubio incluye precisamente seguridad regional, lucha contra el narcoterrorismo, cooperación contra el crimen organizado y fortalecimiento de los vínculos comerciales.

Rubio insistió, sin embargo, en que la relación bilateral debe ir más allá de la seguridad. Aseguró que, una vez establecidas condiciones de seguridad, existen importantes oportunidades para ampliar la cooperación económica y generar beneficios tanto para los colombianos como para los estadounidenses.