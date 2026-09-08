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08 sep 2026 Actualizado 22:35

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Política

De la Espriella propone a EE. UU. fortalecer sistemas antidrones durante visita de Marco Rubio

La propuesta hace parte del denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, presentado por el mandatario.

De la Espriella propone a EE. UU. fortalecer sistemas antidrones. Presidencia Colombia/Getty Images

De la Espriella propone a EE. UU. fortalecer sistemas antidrones. Presidencia Colombia/Getty Images

De la Espriella propone a EE. UU. fortalecer sistemas antidrones. Presidencia Colombia/Getty Images
Barranquilla
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, planteó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una cooperación para modernizar las capacidades de seguridad y defensa del país, con especial atención al uso de drones y sistemas antidrones.

La propuesta hace parte del denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, presentado por el mandatario durante la reunión bilateral desarrollada en Barranquilla, en el marco de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”.

De la Espriella señaló que las nuevas amenazas de seguridad requieren que Colombia fortalezca sus capacidades tecnológicas y operativas. Por eso, propuso avanzar en la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros y sistemas antidrones, además de reforzar la defensa aérea, la inteligencia, la ciberdefensa, las fuerzas especiales y la movilidad militar.

“Las amenazas del siglo XXI exigen nuevas capacidades”, afirmó el presidente.

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