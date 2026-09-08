De la Espriella pidió a Marco Rubio estudiar el regreso del consulado de EE. UU. a Barranquilla

Reunión entre el presidente Abelardo De la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Presidencia.

Barranquilla fue escenario de la reunión bilateral entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encuentro en el que el mandatario colombiano planteó la posibilidad de que la ciudad vuelva a contar con un consulado estadounidense.

De la Espriella aseguró que esta solicitud responde a un anhelo histórico de la región y recordó que Barranquilla anteriormente tuvo una sede consular de Estados Unidos antes de su traslado a Bogotá.

“Hay un tema que a mí me toca el corazón y se lo dije al señor secretario. Secretario, usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado. Me dijo: no tenía ni idea”, afirmó el presidente.

El mandatario señaló que, como hijo de esta región, pidió que se analice la posibilidad de abrir nuevamente esta representación diplomática en la ciudad.

“Le pido de corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de los Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia. Y el Gobierno colombiano se compromete a poner la sede”, expresó.

De la Espriella insistió en que la presencia consular fortalecería los vínculos entre Colombia y Estados Unidos y permitiría recuperar una institución que, según dijo, hacía parte de la historia de la ciudad.

“Primero hubo consulado en Barranquilla y después en Bogotá, y después nos quitaron el de Barranquilla. Así que las cosas tienen que volver al orden primigenio y esperamos pronto tener aquí en Curramba la Bella, en Barranquilla, el consulado americano”, manifestó.

Durante su intervención, el presidente también destacó otros asuntos tratados en la agenda bilateral con el secretario Rubio, aunque no entregó mayores detalles sobre esos puntos.