¿Cuántos colombianos han sido nominados al Balón de Oro y quién ha tenido mejor resultado?

James Rodríguez en la gala del Balón de Oro 2014 / Getty Images / Alexander Hassenstein - FIFA

Luis Díaz tuvo una temporada espectacular con el Bayern Múnich. Además de haber sumado tres títulos colectivos con la obtención de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, sus números fueron los mejores desde que es profesional, pues en 51 partidos marcó 26 goles y dio 19 asistencias.

Si bien se esperaba un mejor Mundial del guajiro, en el que apenas marcó un gol y dio una asistencia, su gran actuación con el Bayern le bastó para ser uno de los candidatos al Balón de Oro. Los ganadores de los diferentes premios se conocerán el lunes 26 de octubre en la ceremonia que tendrá lugar en Londres.

¿Qué colombianos han sido nominados al Balón de Oro?

Esta es la segunda nominación para Luis Díaz al Balón de Oro, luego de haber estado en la lista de 30 del 2022, cuando también tuvo una buena temporada con el Liverpool. En esa ocasión, Lucho acabó en el puesto 17, de un premio ganado por Karim Benzema.

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Díaz igualó a James Rodríguez con dos nominaciones. El volante, que ganó el Premio Puskas en 2014 en esa ceremonia, también estuvo nominado en 2014 y 2015.

El primer colombiano en ser nominado a un Balón de Oro fue Faustino Asprilla en 1993 y luego lo hizo en 1996 y 1997, para convertirse en uno de los que más nominaciones recibió. El otro es Falcao, también con tres, en los años 2012, 2013 y 2017.

El Tigre es el colombiano que mejor resultado ha tenido en un Balón de Oro, ocupando el quinto lugar en 2012. El segundo mejor resultado para un futbolista del país fue James Rodríguez, que obtuvo la octava casilla.

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Las 14 nominaciones de futbolistas colombianos al Balón de Oro se completan con el fútbol femenino, con una de Mayra Ramírez y dos de Linda Caicedo.