Rui Silva aclara rumores sobre mala relación entre compañeros y Luis Suárez: “Se habla mucho”

Luis Suárez festeja un gol con sus compañeros del Sporting Lisboa. (Photo by Luis Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Sporting Lisboa debuta este miércoles en la Liga de Campeones. El equipo portugués estará recibiendo en la primera fecha de la Ligiuilla al Galatasaray, juego que dará inicio a las 2:00PM.

El partido tendrá un atractivo e interés para Colombia, pues será el enfrentamiento de dos jugadores de la Selección, Luis Javier Suárez, por el lado de los locales, y Dávinson Sánchez, en la defensa del cuadro visitante.

Se espera que ambos futbolistas estén presentes desde el pitazo inicial en el once titular de sus respectivos equipos. En la pasada Copa del Mundo, los dos fueron titulares con el combinado nacional.

¿Mala relación de Luis Suárez con sus compañeros?

Tras haber sido la gran figura de su equipo en la temporada pasada, se han tejido una serie de rumores en torno a Luis Javier Suárez y su relación con el club, involucrando incluso a sus propios compañeros.

En la previa de este compromiso, el portero Rui Silva le salió al paso a dichas declaraciones, dejando en claro que todo anda bien con el delantero samario y que este los ayudará en busca de cumplir los objetivos de la presente temporada.

“Sé que se habla mucho estos días, la gente habla de todo un poco, pero estamos tranquilos, dentro de nuestro grupo no ha habido ningún problema con Luís Suárez, es el mismo de siempre, tenemos una gran relación con él”, comentó inicialmente el guardameta

Al respecto, reiteró: “así que es solo otro compañero que nos ayudará y lo ha demostrado en los últimos partidos, está contento, está con nosotros, y ese es el Luís Suárez que queremos”.

Luis Suárez se había sincerado días atrás, revelando que había estado cerca de marcharse del club, pero dejando en claro que una vez superada dicha situación se encuentra concentrado y enfocado en el Sporting.