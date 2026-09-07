Harry Kane se rinde en elogios a Luis Díaz: “Lo que más aprecio de él son esos goles especaculares”

Bayern Múnich quiere darle vuelta a la página a lo que fue su empate sin goles este fin de semana en casa del Schalke 04 y desde ya se enfoca en lo que será su debut en la fase de liguilla de Liga de Campeones, donde estará recibiendo el próximo jueves al Bodø/Glimt de Noruega, gran figura de la pasada edición de la Champions.

En la previa de lo que será este compromiso, el inglés Harry Kane, gran figura del equipo, dialogó con la prensa sobre varios temas, haciendo una mención especial al colombiano Luis Díaz, uno de sus compañeros en el frente de ataque.

En entrevista con TNT Sports, Kane destacó la capacidad goleadora de Díaz, resaltando su facilidad de pisar el ára y marcar “goles espectaculares”. El goleador resaltó la versatilidad del colombiano para marcar, a pesar de ser un extremo.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, comentó Kane.

Harry Kane recordó lo hecho por el Bayern en la pasada edición de la Liga de Campeones, donde fueron eliminados en semifinales por el Paris Saint-Germain y aseguró que en ese entonces fueron “pequeños detalles” los que terminaron costándole el título al equipo, algo que esperan corregir esta temporada.

“Estamos muy cerca. La temporada pasada, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Esta temporada afrontamos el partido con la firme intención de que este sea nuestro año. Pero en la Champions League, no se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también se necesita un poco de suerte en el momento justo. Creo que este año será similar”, comentó al respecto.

Entretanto, sobre su actualidad y sus sensaciones para la temporada, manifestó: “En esta etapa de mi carrera, intento disfrutar al máximo de estos momentos. Me siento tan bien ahora mismo que estoy más centrado en cómo mantener esta sensación el mayor tiempo posible. Todavía hay cosas que quiero ganar a nivel de club. Lo mismo ocurre con la selección nacional”.