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28 ago 2026 Actualizado 17:53

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Fútbol

🔴EN VIVO Bayern Múnich vs Stuttgart en fecha 1 de la Bundesliga: Minuto a minuto de Luis Díaz

El conjunto Bávaro viene de consagrarse campeón de la Supercopa alemana el pasado 22 de agosto.

El Bayern Múnich enfrentará al VfB Stuttgart en el duelo que marcará el nuevo inicio de la Bundesliga. Los dirigidos por Vincent Kompany jugarán en el Allianz Arena este viernes, con el colombiano Luis Díaz como inicialista.

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