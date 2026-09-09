Línea 1 del Metro de Bogotá supera el 82 % de avance: ya hay 17 kilómetros de viaducto construidos

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 82,33% con corte al 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá. El proyecto también llegó a 17 kilómetros de viaducto construido y avanza en la construcción de algunas de sus principales estructuras.

La primera línea del sistema tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros y conectará el Patio Taller, ubicado en Bosa, con la calle 72 con avenida Caracas, en el límite entre Chapinero y Barrios Unidos.

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Uno de los avances recientes se produjo en la avenida Caracas con calle 26, donde terminó la construcción de un puente ferroviario de 215 metros de longitud. Esta estructura permitirá darle continuidad al viaducto y fue completada con la fundida de la dovela de cierre, que conectó los dos voladizos del puente.

La estructura cuenta con tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una central de 100 metros. Su construcción representó un reto debido a las condiciones del sector y a la necesidad de mantener la operación de la avenida Caracas mientras avanzaban las obras.

Dos trenes recorrieron juntos el viaducto

Otro de los hechos destacados en el avance del proyecto ocurrió en septiembre, cuando, por primera vez, dos trenes recorrieron simultáneamente el viaducto de la Línea 1.

Actualmente, el proyecto cuenta con 17 de los 30 trenes previstos para su operación. La circulación simultánea hace parte de las pruebas que buscan revisar el comportamiento de los trenes y de los sistemas de control, señalización y comunicación antes de que comience el servicio comercial.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el avance alcanzado durante agosto: “Cada vez estamos más cerca de poner en operación el Metro de Bogotá. En agosto llegamos a 82,33 %”.

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Con los 17 kilómetros de viaducto construidos, el proyecto continúa avanzando hacia la terminación de la primera línea del Metro de Bogotá, mientras se desarrollan las pruebas de los trenes y la construcción de las estructuras necesarias para su funcionamiento.