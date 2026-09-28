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28 sep 2026 Actualizado 23:38

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Bogotá

Se pospone cierre temporal del puente de la Av. Primero de Mayo con Carrera 68

Trabajos preliminares en desvíos y en la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá retrasaron cierre. Empresa Metro informará nueva fecha.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Hoy estaba previsto el cierre temporal del puente de la Av. Primero de Mayo con 68; sin embargo, la empresa Metro anunció que el cierre no se realizará aún, debido a trabajos preliminares en las vías de desvío y en la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El concesionario Metro Línea 1, espera realizar el cierre en las mejores condiciones de movilidad, por lo que informará oportunamente la nueva fecha y las rutas de desvío correspondientes.

El cierre del recien inaugurado puente, sería necesario para avanzar en el montaje de la estructura metálica, plataformas y cubiertas de la futura Estación 7 del Metro, así como el ensamble e izaje de pasarelas entre los edificios de acceso y la nave central. En este nodo se integrarán los puentes vehiculares, el viaducto del metro a 14 metros de altura y la troncal de TransMilenio de la carrera 68.

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