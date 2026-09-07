Demolición del puente de calle 100 con Séptima en Bogotá: habrá cambios en la movilidad

Nuevo puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima conectará con la troncal de la Avenida 68. Foto: IDU.

Bogotá D.C

Para avanzar con las obras del Corredor Carrera Séptima, a partir del domingo 13 de septiembre inicia el desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, que dará paso a un puente más amplio y moderno, que estará acompañado por pasos deprimidos para el transporte mixto, con lo que se habilitarán la conexión entre la troncal de la av. 68 y el Corredor Carrera Séptima.

“Este domingo damos un paso clave para transformar este punto de la ciudad. El nuevo puente tendrá cuatro carriles y permitirá una mejor conexión entre la avenida 68 y la Carrera Séptima. Sabemos que durante la obra tendremos afectaciones, pero estamos trabajando para que las personas puedan seguir moviéndose de manera segura y con alternativas claras”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz .

El nuevo puente, que reemplaza la actual estructura, que se proyecta esté listo aproximadamente a finales de 2027, tendrá una mayor longitud (461 m frente a los 205 metros del puente actual) y será más ancho (pasará de 10.50 metros a 16.20 m), lo que permitirá ampliar la cantidad de carriles, al pasar de uno por sentido a dos por sentido, -occidente-oriente y oriente-occidente-. Además, contará con aisladores sísmicos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de la estructura.

“Este puente, que es de los años 60, va a pasar de dos a cuatro carriles. Vamos a tener también pasos deprimidos para carros particulares, en sentido norte-sur, norte-occidente y occidente-sur. Adicionalmente, esta intersección le va a permitir a TransMilenio conectar la av. 68 con la carrera Séptima”, informó Orlando Molano, director del IDU.

Cambios en la movilidad a partir del 8 de septiembre

A partir del 8 de septiembre se empiezan a implementar cambios en la movilidad del sector, como parte de las actividades preliminares para el desmonte del puente de la calle 100.

En la carrera Séptima, en sentido norte-sur, se habilita un desvío en la calle 102, que permite tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 al occidente.

Para facilitar los recorridos en sentido sur-norte, de forma temporal, el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre calles 94 y 100, cambia de sentido: pasará de sentido norte-sur a sentido sur-norte.

La ciclorruta de la carrera 11 se mantiene sin cambios.

A partir del 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A, así como los giros del puente quedarán deshabilitados.

Durante el día, sobre la carrera Séptima, se mantendrán dos carriles de circulación por sentido. En la noche, será un carril de circulación por sentido para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desmonte.

Recorridos sur – norte:

Podrá continuar por la Séptima o en la calle 94 podrá girar al occidente, donde se habilitan estas alternativas:

- Tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, girar al occidente, hasta la carrera Novena A, tomar la 100 al occidente y conectar con la carrera 11 al norte.

- Tomar la carrera 11 hasta la calle 100 donde se debe girar al oriente, para acceder al retorno de la carrera Novena A, que permitirá regresar sobre la 100 para conectar nuevamente con la carrera 11.

- Continuar por la calle 94, hasta conectar con la carrera 15. Para reincorporarse a la carrera Séptima se puede girar al oriente en las calles 106, 116 o 127.

Recorridos sur – occidente:

en la calle 94 se debe girar al occidente, donde se habilitan estas alternativas:

- Tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, girar al occidente, hasta la carrera Novena A, tomar la 100 al occidente.

- Tomar la carrera 11 hasta la calle 100, hacer el giro a la izquierda para continuar al occidente.

- Continuar hasta la carrera 15 y tomar al norte, para conectar con la calle 100 y allí al occidente.

Recorridos norte – sur:

podrá continuar por la carrera Séptima o tomar las siguientes alternativas:

- Tomar la carrera 11, en calles como la 127 o la 116 y desde allí conectar con la carrera 11 por la que se continuará hasta la calle 94, donde se puede girar al oriente, para reconectar con la carrera Séptima al sur.

Recorridos norte – occidente:

- Sobre la carrera Séptima, tomar la calle 102 al occidente, luego la carrera 8a al sur y conectar con la calle 100 al occidente.

Recorrido occidente – norte:

- Tomar el retorno al occidente ubicado en la calle 100 con carrera Novena A, para tomar la carrera 11 al norte. Para regresar a la carrera Séptima es posible hacerlo en la calle 106 al oriente.

Recorrido occidente – sur:

- En la calle 100 con carrera 11 se debe girar al sur hasta la calle 94, para conectar con la carrera Séptima al sur. Solo para permitir el acceso a los predios ubicados en este sector, la calzada lenta del costado sur de la calle 100 entre carreras Séptima y Octava A operará en doble sentido de circulación.

Cambios en el transporte público

Los paraderos existentes en este sector no desaparecen, serán reubicados unos metros de su ubicación actual o unificados con los más cercanos para facilitar tu movilidad.

“Tendremos desvíos en 25 rutas de TransMiZonal, una dual y traslado y/o unificación de cinco paraderos en la zona de influencia de la obra para facilitar la movilidad de nuestra comunidad usuaria. Las recomendaciones son planear los viajes y consultar horarios y paraderos de las rutas en TransMiApp, seguir el canal de TransMilenio en WhatsApp y mantener recargada la tarjeta Tullave”, comentó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.