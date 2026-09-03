Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 sep 2026 Actualizado 18:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Juez ordenó a Presidencia y FF.MM. abstenerse de hacer bombardeos y operaciones aéreas ofensivas

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

La juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas Gómez, impuso una medida cautelar mediante la cual ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas, es decir, bombardeos, mientras se decide de fondo la acción de tutela.

Este es el documento del Juzgado 34 de Familia de Bogotá

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir