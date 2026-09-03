Juez ordenó a Presidencia y FF.MM. abstenerse de hacer bombardeos y operaciones aéreas ofensivas
La juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas Gómez, impuso una medida cautelar mediante la cual ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas, es decir, bombardeos, mientras se decide de fondo la acción de tutela.
Este es el documento del Juzgado 34 de Familia de Bogotá
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...