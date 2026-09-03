Juez ordenó a Presidencia y FF.MM. abstenerse de hacer bombardeos y operaciones aéreas ofensivas

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

La juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas Gómez, impuso una medida cautelar mediante la cual ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas, es decir, bombardeos, mientras se decide de fondo la acción de tutela.

Este es el documento del Juzgado 34 de Familia de Bogotá

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