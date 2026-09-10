¿Perdió su vivienda o un familiar en el terremoto? La U. Sabana ofrece ayuda legal gratuita

Perder la vivienda después del terremoto no solo significa enfrentar daños materiales. Después de la emergencia también aparecen preguntas que pueden ser difíciles de resolver: ¿qué pasa con el seguro?, ¿tengo que seguir pagando el arriendo si la casa quedó destruida?, ¿qué ocurre con el crédito hipotecario?, ¿quién puede reclamar un seguro de vida si falleció un familiar?

Para ayudar a responder esas y otras preguntas, la Universidad de La Sabana habilitó asesoría jurídica gratuita para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La atención está a cargo de su Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.

La iniciativa surgió, según explicó Ana María García Rubio, directora del Consultorio Jurídico, al conocer la situación que atraviesan las familias afectadas.

“Es hora de ser solidarios, no solamente contribuyendo con alimentos, insumos, víveres y recursos económicos, sino también aportando nuestro saber”, señaló.

¿En qué casos pueden ayudar?

Uno de los principales temas es el de las viviendas afectadas.

Si la persona es propietaria y tiene un crédito hipotecario, puede existir una póliza de incendio y terremoto asociada al préstamo. En ese caso, el consultorio puede orientarla sobre cómo activar el seguro y cuál es el proceso que debe seguir para solicitar la compensación económica.

Esto es importante porque, aunque exista una póliza, el dinero no se entrega automáticamente. Hay un procedimiento que debe adelantarse ante la aseguradora y que muchas personas pueden desconocer.

Pero la situación cambia si la persona vivía en una vivienda arrendada.

Cuando un inmueble queda destruido o sufre daños que impiden utilizarlo normalmente, pueden surgir dudas sobre qué pasa con el contrato de arrendamiento. La asesoría puede ayudar a revisar cada caso y orientar al arrendatario sobre las alternativas que tiene, incluida una posible terminación del contrato o una negociación con el propietario.

¿Y si falleció un familiar?

La emergencia también puede dejar familias que, además de enfrentar la pérdida de un ser querido, tienen que resolver asuntos económicos.

Por eso, el Consultorio Jurídico de la Sabana también ofrece orientación sobre seguros de vida. En estos casos se puede revisar quién aparece como beneficiario de la póliza y cómo solicitar la compensación correspondiente.

También pueden presentarse situaciones relacionadas con la pensión de sobrevivientes, cuando la persona fallecida tenía una pensión y dejó familiares que podrían ser beneficiarios.

La orientación incluye, además, asuntos de pensión de invalidez, temas laborales, créditos hipotecarios y otras situaciones patrimoniales relacionadas con el terremoto.

¿La Universidad llevará abogados hasta las zonas afectadas?

No. La atención para las víctimas del terremoto será virtual. La razón es que la sede del Consultorio Jurídico está ubicada en Chía y algunas de las zonas afectadas se encuentran distantes. Además, los estudiantes que prestan el servicio no pueden desplazarse actualmente a sectores que representan un riesgo.

Esto no significa que la Universidad vaya a asumir todos los procesos legales. El Consultorio tiene limitaciones de competencia territorial. Sin embargo, sí puede servir como un primer paso para que una víctima sepa qué hacer, qué derechos tiene y ante qué entidad debe presentar su caso.

¿Cómo solicitar la asesoría?

Las personas afectadas pueden escribir al correo consultorio.juridico@unisabana.edu.co o diligenciar el formulario de atención disponible en la página web del Consultorio Jurídico.

También pueden comunicarse al (601) 861 55 55, extensiones 24103 y 24311.

Además, fueron programadas tres jornadas especiales para atender específicamente a las víctimas del terremoto: 9, 23 y 30 de septiembre.

El servicio es gratuito y las consultas serán atendidas por estudiantes de octavo y noveno semestre de Derecho, siempre bajo la supervisión de docentes especialistas.