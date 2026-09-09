Gustavo Puerta marcó un golazo y fue ovacionado en su primer partido con Olympiacos: véalo acá

Gustavo Puerta marcó un golazo y fue ovacionado en su primer partido con Olympiacos / @olympiacosfc

Gustavo Puerta empezó de la mejor manera su camino por el Olympiacos. Este martes 8 de septiembre, el volante colombiano tuvo su primera titularidad y marcó un espectacular gol en la victoria 3-2 sobre el Volos New Football Club en la Copa de Grecia.

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Luego de haber sido suplente en la liga nacional, Puerta recibió su oportunidad en el segundo torneo más importante del país. Compartió el doble pivote con Christos Filis y allí logró destacar de manera excepcional.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Armando González lideró el triunfo del Olympiacos al marcar un doblete. Abrió la cuenta sobre los 42 minutos y amplió diferencias al 50′.

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Posteriormente, el turno le llegó a Gustavo Puerta, quien sobre los 68 minutos recibió un pase corto dentro del área de parte de González y con un sutil remate picado venció la resistencia del guardameta Alexei Koselev. Véalo acá:

Tres minutos después de anotar su primer gol con el Olympiacos, el entrenador decidió sustituirlo por el suizo Remo Freuler. Para sorpresa de muchos, el vallecaucano fue ovacionado por todo el estadio, siendo esta su primera gran muestra de cariño en este nuevo club.

La próxima salida del Olympiaco séra este sábado 12 de septiembre, cuando se mida con el OFI en la Superliga de Grecia. Así pues, Puerte podría ganar su primer título en tan solo semanas actuando en este exótico destino.

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