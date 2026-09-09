Santa Fe vs Vasco Da Gama en cuartos de final de Sudamericana: Fecha y hora del partido de vuelta

Independiente Santa Fe enfrentará al Vasco Da Gama por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana el próximo martes 15 de septiembre en el estadio São Januário, Rio de Janeiro, ambos con el fin de conseguir un cupo en la semifinal tras haber empatado 0-0 en el partido de ida de la ciudad de Bogotá.

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Vibrante empate en Bogotá

En el partido de ida el 8 de septiembre, los dirigidos por Pablo Repetto intentaron dominar el juego aprovechando su condición de local, sin embargo, no consiguió transformar sus aproximaciones en goles tras varios intentos de gol por parte del delantero uruguayo Franco Fagúndez. Tanto Santa Fe como Vasco tuvieron varias opciones de cara a las porterías rivales, las cuales no fueron bien concretadas.

En el minuto 8´ llegó la opción más clara del conjunto cardenal. El defensor Iván Scarpeta cabeceó y marcó el único tanto del encuentro. Sin embargo, tras un fuera de lugar milimétrico, el VAR optó por anular el gol debido que el hombro del defensor estaba por delante de la línea de la defensa.

Partidos de por medio

El cuadro capitalino deberá enfrentar al Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga Colombiana 2026-ll el próximo viernes 11 de septiembre a las 8:30 PM hora colombiana.

Mientras que por parte del Vasco Da Gama, enfrentarán a Gremio por la jornada 27 del Brasileirão, campeonato en el que el Vasco se encuentra peleando el descenso, partido el cuál se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 2:00 PM hora colombiana.

Fecha y hora del partido de vuelta por cuartos de final de la Sudamericana entre Santa Fe y Vasco Da Gama

Fecha: Martes 15 de septiembre

Hora: 5:00 PM hora colombiana

Lugar: São Januário, Rio de Janeiro, Brasil