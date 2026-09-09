Tabla de posiciones Liga Femenina: así marcha en la disputa de la fecha 5
Apretada lucha por clasificar a las semifinales del campeonato.
¡Empieza a definirse la Liga Femenina 2026! Esta semana se estará disputando la quinta fecha de los cuadrangulares y se espera salgan más semifinalistas, obejtivo que en la jornada anterior cumplió el Deportivo Cali por el Grupo B.
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Es preciso recordar que en esta instancia del campeonato, los dos primeros clubes de cada grupo avanzan directamente a la semifinal. Posteriormente, comienzan los duelos cruzados con partidos ida y vuelta para determinar a los finalistas.
Como se mencionó anteriormente, el Cali es el único club que ha certificado su presencia en semis, dado que suma 10 puntos y se hizo inalcanzable para el tercer lugar. Ahora habrá que esperar si avanza como puntero o segundo.
Resultados de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina
- Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá (Grupo A)
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Partidos pendientes de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina
- Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)
- América de Cali vs Orsomarso, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)
- Millonarios vs Atlético Nacional, 6 PM (9 de septiembre - Grupo A)
Tabla de posiciones Grupo A en cuadrangulares de Liga Femenina
|POS.
|Equipo
|PJ
|Puntos
|Dif.
|1.
|Millonarios
|4
|8
|+3
|2.
|Internacional de Palmira
|5
|7
|-1
|3.
|Atlético Nacional
|4
|6
|+1
|4.
|Internacional de Bogotá
|5
|4
|-1
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...