Tabla de posiciones Liga Femenina: así marcha en la disputa de la fecha 5 / @InterBogOficial

¡Empieza a definirse la Liga Femenina 2026! Esta semana se estará disputando la quinta fecha de los cuadrangulares y se espera salgan más semifinalistas, obejtivo que en la jornada anterior cumplió el Deportivo Cali por el Grupo B.

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Es preciso recordar que en esta instancia del campeonato, los dos primeros clubes de cada grupo avanzan directamente a la semifinal. Posteriormente, comienzan los duelos cruzados con partidos ida y vuelta para determinar a los finalistas.

Como se mencionó anteriormente, el Cali es el único club que ha certificado su presencia en semis, dado que suma 10 puntos y se hizo inalcanzable para el tercer lugar. Ahora habrá que esperar si avanza como puntero o segundo.

Resultados de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina

Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá (Grupo A)

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Partidos pendientes de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)

América de Cali vs Orsomarso, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)

Millonarios vs Atlético Nacional, 6 PM (9 de septiembre - Grupo A)

Tabla de posiciones Grupo A en cuadrangulares de Liga Femenina

POS. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Millonarios 4 8 +3 2. Internacional de Palmira 5 7 -1 3. Atlético Nacional 4 6 +1 4. Internacional de Bogotá 5 4 -1

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