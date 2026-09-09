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09 sep 2026 Actualizado 00:03

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Liga Femenina

Tabla de posiciones Liga Femenina: así marcha en la disputa de la fecha 5

Apretada lucha por clasificar a las semifinales del campeonato.

Tabla de posiciones Liga Femenina: así marcha en la disputa de la fecha 5 / @InterBogOficial

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¡Empieza a definirse la Liga Femenina 2026! Esta semana se estará disputando la quinta fecha de los cuadrangulares y se espera salgan más semifinalistas, obejtivo que en la jornada anterior cumplió el Deportivo Cali por el Grupo B.

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Es preciso recordar que en esta instancia del campeonato, los dos primeros clubes de cada grupo avanzan directamente a la semifinal. Posteriormente, comienzan los duelos cruzados con partidos ida y vuelta para determinar a los finalistas.

Como se mencionó anteriormente, el Cali es el único club que ha certificado su presencia en semis, dado que suma 10 puntos y se hizo inalcanzable para el tercer lugar. Ahora habrá que esperar si avanza como puntero o segundo.

Resultados de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina

  • Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá (Grupo A)

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Partidos pendientes de la fecha 5 en cuadrangulares de Liga Femenina

  • Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)
  • América de Cali vs Orsomarso, 3 PM (9 de septiembre - Grupo B)
  • Millonarios vs Atlético Nacional, 6 PM (9 de septiembre - Grupo A)

Tabla de posiciones Grupo A en cuadrangulares de Liga Femenina

POS.EquipoPJPuntosDif.
1.Millonarios48+3
2.Internacional de Palmira57-1
3.Atlético Nacional46+1
4.Internacional de Bogotá54-1

Entérese de: ¿Quiénes han sido los mejores fichajes de la Liga colombiana 2026-II, según las estadísticas?

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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