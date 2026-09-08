Así les fue a Nelson Deossa y Cucho Hernández en remontada del Betis ante Lille por Champions League. (Photo by Mateo Villalba/Getty Images) / Mateo Villalba

¡Y un día el Real Betis regresó a la Champions League! Luego de 21 años, el equipo verdiblanco volvió a jugar un partido oficial en el torneo más importante de clubes y lo hizo con la histórica remontada por 2-3 en campo del Lille francés.

Resumen del partido Lille 2-3 Real Betis

El Betis arrancó bien, con mucho sentido y llegadas, pero el Lille no cedió terreno y a cuentagotas también avisó ante la meta defendida por Álvaro Valles, sobre todo con incursiones por la derecha de Ethan Mbappé, muy incisivo, hasta que recogió su premio con el 1-0 de Ueda al cabecear, muy solo, un gran centro del joven extremo francés a los 12 minutos.

El equipo español, más dominador y con amagos que no supo concretar, siguió teniendo el control, si bien le faltó más precisión y eficacia ante un Lille bien situado y que buscaba la verticalidad de Mbappé. Pero en el 33 los béticos recogieron los frutos de su ambición con el 1-1 marcado por Bartra, de cabeza entrando con brío desde atrás, a centro de Fornals.

Aún así, el duelo seguía muy abierto y, tres minutos después, un despiste de los verdiblancos en una jugada a balón parado propició el 2-1 del cuadro francés, al cabecear casi a placer el brasileño Alexsandro Ribeiro un córner a 9 minutos del descanso, un tramo final del primer tiempo en el que Parrott, con todo a favor, mandó fuera un peligroso centro de Isco.

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En la reanudación, el Betis, que había ofrecido una buena imagen en la primera mitad, salió a tope y en solo 4 minutos, del 49 al 53, le dio la vuelta al marcador con el segundo de Bartra, al peinar un genial saque de falta desde la izquierda de Isco, puro talento; y el 2-3 de Parrott, que controló un pase de Riquelme y batió con un gran tiro cruzado al turco Özer.

Además, todo se le puso de cara al conjunto de Pellegrini tres minutos después, cuando al joven Ethan Mbappé se le cruzaron los cables y le soltó un codazo en la cara al brasileño, por lo que fue expulsado tras ser revisada la acción por el VAR. Sin embargo, ya con muchos cambios en ambos equipos, la superioridad numérica no le sentó bien al equipo español.

Al Betis le costó gestionar su ventaja y quizás pasó más apuros de los previstos ante un Lille que, por orgullo, se vino arriba y pudo empatar en un remate del veterano Giroud, recién entrado al campo, que salvó el argentino Valentín Gómez a 7 minutos del final, aunque el equipo español aguantó bien y se llevó de Francia un triunfo de peso en un gran estreno.

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¿Cómo les fue a Nelson Deossa y Cucho Hernández?

Para este debut en la Champions League, Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández iniciaron el partido frente al Lillle en el banco de suplentes.

El Cucho, como se lo apoda, permaneció en el banquillo y no sumó minutos; Deossa, entretanto, ingresó al 81′ en reemplazo de Rodrigo Riquelme. En 10 minutos, dio un pase clave, envió con éxito dos balones largos y tuvo una efectividad en la entrega del 88%.

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