Navarro Montoya sobre Montero: En Boca no basta con 10 partidos buenos, tiene que jugar 100 bien

Carlos Navarro Montoya, histórico portero colombo-argentino que defendió la porteria de Boca Juniors entre 1988 y 1997 conquistando cinco títulos, dialogó con El VBar de Caracol Radio. Montoya habló, entre otras cosas, de Álvaro Montero, Santa Fe y lo que se le exige a un arquero del club Xeneize.

¿Cómo ha visto a Álvaro Montero?

“El arquero de Boca está expuesto a esto, es un espacio de mucha relevancia, donde todo lo que uno hace, lo bueno y lo malo, se exagera. Se vive aquí en los extremos”, comentó inicialmente.

Y añadió: “Montero está dando sus primeros pasos en el arco de Boca, se está insertando en un mundo que para él es desconocido y que tiene muchísima masividad. A partir de esto él tiene que encontrar un nivel que le permita tener los menores errores posibles y los mayores aciertos posibles. Ese es el camino que tiene que transitar”.

“Es un arquero que tiene mucha altura y como todo arquero de mucha altura tiene algunas cuestiones positivas y otras negativas. Tendrá que trabajar en los aspectos negativos para mejorar en su performance”.

¿Qué aspectos negativos le ha visto?

“Los arqueros muy altos tienen dos grandes problemas, uno es el tema de la traslación y de su reactividad, por una cuestión lógica de su biotipo, lo mismo que el juego aéreo. El juego aéreo, además de ser una cuestión de posicionamiento y determinación, también es de coordinación, y los arqueros altos, salvo excepciones, suelen tener problemas de este tipo”, menicionó.

También agregó: “Cuando uno está en un lugar como es el arco de Boca, es porque uno es bueno, no hay que estar demostrando todo el tiempo que uno es bueno. Cuando esto sucede, empieza uno a inventar cosas, empieza a hacer cuestiones que están fuera del libreto. Montero tendrá que apoyarse en sus virtudes y esas falencias que uno visualiza pulirlas”.

¿Cómo perciben los hinchas a Montero?

“Todos los futbolistas que llegamos a Boca, a mí me pasó en su momento, tenemos un signo de interrogación y ese signo de interrogación nos hace estar permanentemente en interrogación, hasta que uno tiene un cierto recorrido. Para ser un aquero de Boca y un futbolista de Boca consolidado no alcanza con jugar 10 partidos bien, uno tiene que jugar más de 100 partidos bien, eso es lo más difícil de lograr en un club como Boca”.

¿Usted hubiera buscado otro tipo de portero?

“No es algo que me competa a mí, no me parece que sea prudente que yo responda esa pregunta, porque no me corresponde. Ahora lo que hay que hacer con Montero es apoyarlo, ser un crítico constructivo, sobre todo los que están al lado de él, como todos, tenemos virtudes y defectos. Los errores en el arco de Boca son muy visibles, en general los errores del arquero, en cualquier equipo en el donde juegues son muy visibles, porque generalmente terminan en gol, uno tiene que tratar de equivocarse lo menos posible, en especial en el arco de Boca”.

¿Cómo le ha parecido el rendimiento de Villa?

“Para mí Villa es uno de los dos o tres mejores delanteros del fútbol argentino, lo que pasa es que ahora, en Boca, a diferencia de lo que era Independiente Rivadavia, el equipo no juega permanentemente con él. Antes en Rivadavia él era el actor principal y ahora es un actor más. Él se tiene que adaptar a esto, los compañeros tienen que entender que tienen que buscar más a Villa, porque él siempre se posiciona bien y a partir de allí yo creo que Villa volverá a hacer lo que hizo en Boca en su momento y lo que estaba haciendo en Independiente Rivadavia. Creo que es un refuerzo de jerarquía y de calidad para Boca”.

¿Cómo ha visto la actualidad de Santa Fe?

“Lo he seguido, vino a jugar aquí a Buenos Aires. Es un equipo que lo vi dinámico, es un equipo que tiene sus virtudes. Me parece que Vasco Da Gama es un buen rival, pero también está en un proceso de construcción, el Brasileirao es muy difícil, Santa Fe tiene chances de pasar a la siguiente fase”.

¿Qué opina de Santiago Beltrán?

“Ha tenido una irrupción importante, se ha consolidado en los primeros tiempos reemplazando a un grande de la historia de River como Franco Armani. En Boca y River no basta con jugar 10 partidos bien, tiene que jugar 100 partidos bien para consolidarse y veremos si él lo puede lograr, por el momento lo ha hecho bien, tiene que pulir algunas cosas de su juego, como él mismo lo ha dicho, el juego con los pies y algunas cosas en el juego aéreo. Lo más reseñable de él es como pudo absorber el hecho de reemplazar a un grande como Franco Armani y ser el arquero titular en un arco tan grande como es el de River”.

¿Cómo es su actualidad?

“Ahora lo visible es mi tarea en los medios, estuve comentando el Mundial para Radio Nacional Argentina, yo soy entrenador, tuve algunas chances de poder volver a entrenar, no se cristalizaron, pero estamos siempre a la espera. Estoy en un proyecto en Miami de la creación de una Academia, tengo un recorrido que me genera mucho placer en la etapa formativa, he sido dos veces director general de Boca, en juveniles e infantiles, también es una etapa que me hace sentir bien y me da placer”.