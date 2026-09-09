Culminó la misión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Cali por el terremoto

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que culminó su apoyo técnico que estaba brindando atención a la emergencia por el terremoto que vivió Cali el pasado 10 de agosto.

¿Qué adelantó la misión?

Este equipo, compuesto por 21 profesionales, centró sus labores en la evaluación de daños en edificaciones, análisis de los territorios, apoyo en la toma de decisiones del Puesto de Mando Unificado, además de sobrevuelos con drones y atención a la fauna afectada.

El equipo interdisciplinario brindó el apoyo a la atención de la emergencia, buscando mejorar las capacidades locales mediante la articulación con el Área Metropolitana del Suroccidente, la Alcaldía de Cali, organismos de socorro, entidades técnicas y el Puesto de Mando Unificado.

Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que “cuando una emergencia supera fronteras territoriales, la solidaridad y el conocimiento técnico se convierten en herramientas fundamentales para salvar vidas y acelerar la recuperación. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pusimos al servicio de Cali nuestra experiencia, tecnología y talento humano para fortalecer la respuesta institucional y acompañar a las comunidades afectadas en un momento difícil”.

Apoyo tecnológico

El equipo brindó apoyo tecnológico con herramientas que permitieron optimizar la gestión de la información y el seguimiento de las intervenciones en territorio.

Una de las herramientas fue el Gestor de Zonas, “una plataforma web diseñada para centralizar el mapa de la ciudad, asignar equipos de trabajo, monitorear el avance de las verificaciones y consolidar la información proveniente de diferentes fuentes en tiempo real”, indicó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En total se administraron 103 zonas priorizadas para la atención de la emergencia, lo cual optimiza los recursos y evita duplicidades en las intervenciones.

El Área Metropolitana también le entregó al distrito de Cali el tablero de Evaluación de Daños de Edificaciones, EDE, donde se consolidaron las evaluaciones en los daños de las edificaciones, facilitando el análisis de información georreferenciada y visualizar así los indicadores estratégicos en la toma de decisiones.

Operaciones con drones

El Sistema de Alertas Tempranas, SIATA, desplegó tecnología con operaciones aéreas especializadas, con un total de 61 vuelos con drones, utilizando equipos para cartografía, inspección térmica y verificación de estructuras en riesgo de colapso.

Por medio de estas acciones se hizo el monitoreo de más de 1.700 hectáreas, generando información cartográfica de alta precisión, y se realizaron inspecciones internas y externas de edificaciones afectadas sin poner en riesgo a los equipos de respuesta.

Adicionalmente, un equipo de teledetección realizó revisión al Monumento Cristo Rey.

Por medio de estos sistemas se logró verificar el estado del sistema portante, entrepisos, cubiertas y elementos no estructurales, así como las condiciones de riesgo en el entorno.

Barrios impactados

Las valoraciones técnicas realizadas por esta misión se adelantaron en barrios como Los Cámbulos, Tequendama, El Lido, Nueva Granada, San Fernando, Terrón Colorado, Alameda, Santa Anita, Guadalupe, El Cedro, Panamericana, Olímpico, entre otros.

En estos lugares se evaluaron 77 edificaciones entre residenciales, comerciales, institucionales y de salud, correspondientes a 678 unidades habitacionales, atendiendo a una población de 5.470 personas.

Valoración de animales

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre dispuso su personal y experiencia para la búsqueda, rescate y atención de animales afectados por el sismo.

Durante cinco días de trabajo se desarrollaron 21 acciones de atención y respuesta, que incluyeron el rescate de cinco perros y cuatro gatos con vida, la instalación de trampas para apoyar labores de captura en zonas de difícil acceso, once atenciones médico-veterinarias a animales domésticos y la atención de un ejemplar de fauna silvestre.