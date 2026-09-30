Universidades del Reino Unido llegan a Colombia para orientar a estudiantes interesados en estudiar

Medellín, Antioquia

El evento que conecta diferentes estudiantes y profesionales de nuestro territorio con oportunidades de educación internacional, llegará el próximo jueves 20 de octubre con entrada gratuita de 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el hotel San Fernando Plaza.

La gran oferta de becas de pregrado y postgrado organizada por StudyIn, cuenta con la compañía de universidades del Reino Unido, Queen’s University Belfast, UCL School of Management, University of Essex, Bangor University, Northumbria University London, University of Bristol, University of Sussex, Cardiff University y Ulster University, además de organizaciones educativas como Kaplan y Navitas.

La iniciativa busca acercar a los interesados a representantes de instituciones de educación superior para resolver dudas sobre programas académicos, requisitos de admisión, becas y alternativas de financiación. StudyIn señala que sus servicios de orientación incluyen acompañamiento en la selección de universidades y en los procesos de aplicación.

Algunos programas ofertados serán: negocios, business, marketing, finanzas, ingenierías, automotriz, computación e IA, ciencia de datos, ciberseguridad, software, salud y ciencias de la vida, medicina, ciencias biomédicas, derecho y ciencias sociales, aviación, derecho internacional, artes, diseño y media, ciencias ambientales y marinas.

Un encuentro de cara con un mejor fututo para los jóvenes del Valle de Aburrá

Este tipo de encuentros permite a los estudiantes conversar directamente con representantes universitarios y recibir orientación personalizada sobre las posibilidades de estudiar en Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá. La organización también informa que su evento requiere de inscripción previa.

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Para quienes estén interesados en acceder a becas, el Ministerio de Educación Nacional mantiene un banco de programas de becas de instituciones de educación superior, con información sobre programas aprobados y sus respectivas fechas.

Los interesados pueden consultar la información de las instituciones participantes y los detalles de los eventos en el portal de StudyIn. La organización recuerda que aunque el hotel no garantiza cupos propios para el evento, hay parqueaderos públicos cerca del hotel.