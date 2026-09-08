Gobernación de Antioquia pide despliegue militar al Gobierno por amenazas de disidencias de las FARC

Medellín

La Gobernación de Antioquia solicitó formalmente al Gobierno Nacional desplegar todas las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía. El pedido surge ante las intimidaciones del grupo disidente FARC de ‘Calarcá’ contra los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos.

Mediante una carta enviada al Ministerio de Defensa, el Distrito alertó que las amenazas también se extienden a la Fuerza Pública, líderes sociales, políticos y la comunidad. La disidencia los declaró “objetivo militar” en un panfleto del Frente 36, donde además advierte sobre la ejecución de posibles acciones bélicas.

Petición urgente de intervención nacional e inteligencia especializada

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, advirtió que no es simple propaganda, sino un riesgo real contra la democracia e institucionalidad. Por ello, exigió una valoración extraordinaria del riesgo de los mandatarios y el refuerzo de sus esquemas de protección.

Asimismo, la administración departamental solicitó desplegar inteligencia especializada para rastrear el panfleto, identificar a los responsables y enviar un componente de investigación criminal en conjunto con la Fiscalía para acelerar la judicialización de los criminales.

Más información Con un panfleto, el Frente 36 de las disidencias habría amenazado a tres alcaldes de Antioquia

Refuerzo operativo y control territorial en el Norte antioqueño

La solicitud exige reforzar el control operativo en corredores estratégicos del Norte y Nordeste antioqueño, zonas usadas para el refugio de estructuras ilegales. También se pidió fortalecer el apoyo aéreo y la vigilancia para garantizar la presencia efectiva del Estado.

Finalmente, la Gobernación pidió crear un mecanismo especial de seguimiento nacional para evaluar la amenaza en tiempo real. “No permitiremos que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado ni intimiden a nuestros alcaldes”, concluyó el gobierno departamental.