La alcaldía inició el desalojo de 73 viviendas en Manrique; 14 casas ya han sido demolidas

Medellín

Este martes, la Alcaldía de Medellín inició un operativo de desalojo de 73 viviendas en los barrios El Jardín y San José La Cima de Manrique que, según el análisis técnico, están en alto riesgo por la quebrada La Máquina, ya que están construidas a orillas del afluente. La administración municipal argumenta que la decisión se toma para salvaguardar la vida de los habitantes.

Recordó que es la misma quebrada que el pasado 3 de abril de 2026 se desbordó y generó una grave emergencia en el sector y la muerte de una mujer por la caída de un muro que colapsó por la fuerza del agua que ingresó a las casas y arrastró carros.

“Antes de llegar a este proceso, hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias, explicándoles las condiciones del riesgo y la importancia de evacuar de manera oportuna para proteger sus vidas”, manifestó Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.

La alcaldía también indica que apoyan a las familias desalojadas con el trasteo de los enseres y animales de compañía.

¿Qué dice la comunidad?

Caracol Radio conversó con la señora María Alzate, líder del barrio El Jardín, quien relató que las autoridades ya han demolido unas viviendas, además de que estas familias llevan habitando esta zona hace más de 15 años y no quieren dejar el arraigo. Además, porque no saben qué harán después de los tres meses de arriendo que les ofrece la administración municipal. Por esta problemática, manifiesta que han planteado alternativas, pero dice que no han sido escuchadas.

“Pero es un trabajo que le estábamos diciendo a la alcaldía que se puede trabajar y se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Entamborando la quebrada, canalizándola. O sea, hay varias maneras, no necesariamente sacando la gente, porque es que la, al sacar la gente, la quebrada no se va a solucionar”.

Agrega que cuando la quebrada se desborda, afecta con mayor fuerza la zona del CAI de la policía del barrio San Blas y el colegio Montecarlo, por lo que manifiesta que entonces se debe desalojar esas áreas también.

“Ellos lo que hicieron hoy fue venir con el ESMAD, con policía, con ejército, sacar la gente violentamente, amenazarlos con que si no salen por las buenas, que les quitan los niños y se los llevan a Bienestar Familiar. Sacaron a los adultos y les quitaron en estos momentos; esta noche, esas pobres familias que están ahí van a dormir a la intemperie”.

Finalmente, manifiesta que en la noche de este martes ya se habían demolido unas 10 viviendas sin brindarles una alternativa diferente a un arriendo de tres meses.