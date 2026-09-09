El Suroeste y Urabá son las subregiones que en agosto registraron las temperaturas más altas

Antioqia

Durante el mes de agosto, el departamento de Antioquia registró temperaturas bastante elevadas, inusuales para la época del año, según el reporte del Dagran de la gobernación. El Suroeste y el Urabá antioqueño fueron las subregiones que tuvieron niveles de calor más elevados con relación al Fenómeno del Niño.

Según la entidad, el 28 de agosto pasado la población de Fredonia reportó una temperatura de 41,8 °C, siendo este el registro más alto, seguido por Apartadó y Carepa en el Urabá antioqueño, donde el 19 de agosto estas poblaciones registraron 37,8 °C y 37,4 °C respectivamente.

En cuanto al mes de septiembre, Apartadó fue la población que registró la temperatura más alta hasta el momento con un registro de 36,1 °C y fue el día 4, seguido por Carepa con 35,4 °C, luego 34,3 °C en Mutatá y 33,4 °C en Turbo.

Las poblaciones de alta montaña tampoco se salvaron de estas elevadas temperaturas, especialmente en zonas conocidas por ser de tierra fría como La Unión, que alcanzó un máximo de 24°C en agosto, al igual que El Peñol, donde se alcanzaron los 28,0 °C.

“Es por eso que necesitamos continuar con el monitoreo permanente, pero también extremar las medidas y las recomendaciones para la población en general. Empezando por cuidar nuestra salud pública, hidratándonos permanentemente, evitar hacer actividades físicas en horarios comprendidos entre las 10 y las 4 de la tarde y mantenernos con alimentos y con bebidas hidratantes permanentemente”, recomendó Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagram.

La entidad también emitió una serie de recomendaciones para los animales domésticos que se ven afectados por las altas temperaturas: acceso permanente agua fresca y limpia, mantenerlos en espacios ventilados, con sombra y protegidos de altas temperaturas. Los paseos se recomiendan en la mañana o en la noche.