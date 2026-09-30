Más de 700.000 pasajeros se movilizarían en las terminales de Medellín durante el receso escolar

Medellín

Con motivo de la temporada de receso escolar del 2 al 12 de octubre, Terminales de Medellín proyecta la movilización de más de 715.000 viajeros y el tránsito de 61.000 vehículos a través de sus sedes Norte y Sur. Las operaciones operativas y logísticas en ambas instalaciones fueron reforzadas para garantizar el flujo eficiente de usuarios hacia destinos locales y nacionales.

A nivel departamental, los municipios de mayor demanda son Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, Santa Rosa de Osos, Necoclí y San Pedro de los Milagros. En el ámbito nacional, las rutas con mayor movimiento de pasajeros corresponden a Bogotá, Cali, Armenia, Bucaramanga y Cartagena.

Refuerzo en controles de seguridad y protección a menores de edad

Las autoridades adoptaron medidas especiales para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Se exige a los adultos verificar los documentos de identidad de los menores y presentar una autorización notariada en caso de que estos viajen acompañados por un tercero diferente a sus padres o tutores legales.

Así mismo, las sedes mantendrán controles articulados con la fuerza pública para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora, el microtráfico y la explotación sexual comercial. El subgerente operativo de la entidad, Ricardo León Yepes, enfatizó en la importancia de la supervisión permanente de los menores durante todo el recorrido.

Recomendaciones oficiales para los usuarios

Para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro, las directivas recomiendan a los usuarios comprar sus pasajes exclusivamente en las taquillas oficiales o la página web autorizada.

Finalmente, se reitera el llamado a evitar el abordaje de transporte informal en las afueras de las instalaciones, asegurando así las coberturas y pólizas de viaje del sistema legal.