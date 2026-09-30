Ejército intervino operación de minería ilegal del Clan del Golfo en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Antioquia

Una operación militar contra la minería ilegal permitió afectar las finanzas de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en zona rural de Santa Bárbara, en el sruoeste de Antioquia.

La acción fue desarrollada en el sector del río Buey por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Intervención de la unidad minera ilegal

Durante el operativo fue intervenida una unidad de producción minera y quedó inutilizada una draga tipo buzo, además de maquinaria y otros elementos utilizados para la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el Ejército, el punto intervenido tenía una capacidad de producción cercana a 1.500 gramos de oro al mes, cuyo valor fue estimado en más de $660 millones.

La operación representa, según la institución, una afectación a una de las fuentes de financiación ilegal de esta estructura del Clan del Golfo, al impedir la continuidad de las actividades de explotación minera que se desarrollaban en este sector del departamento.

Las autoridades mantienen operaciones de control contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia, actividad que además de generar recursos para estructuras criminales puede ocasionar impactos sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas.