Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 sep 2026 Actualizado 16:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Ejército intervino operación de minería ilegal del Clan del Golfo en Santa Bárbara

El punto tenía una capacidad de producción cercana a 1.500 gramos de oro al mes, cuyo valor fue estimado en más de $660 millones.

Intervención de minería ilegal en Santa Bárbara. Foto: Séptima División.

Intervención de minería ilegal en Santa Bárbara. Foto: Séptima División.

Intervención de minería ilegal en Santa Bárbara. Foto: Séptima División.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Bárbara, Antioquia

Una operación militar contra la minería ilegal permitió afectar las finanzas de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en zona rural de Santa Bárbara, en el sruoeste de Antioquia.

La acción fue desarrollada en el sector del río Buey por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Intervención de la unidad minera ilegal

Durante el operativo fue intervenida una unidad de producción minera y quedó inutilizada una draga tipo buzo, además de maquinaria y otros elementos utilizados para la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el Ejército, el punto intervenido tenía una capacidad de producción cercana a 1.500 gramos de oro al mes, cuyo valor fue estimado en más de $660 millones.

La operación representa, según la institución, una afectación a una de las fuentes de financiación ilegal de esta estructura del Clan del Golfo, al impedir la continuidad de las actividades de explotación minera que se desarrollaban en este sector del departamento.

Las autoridades mantienen operaciones de control contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia, actividad que además de generar recursos para estructuras criminales puede ocasionar impactos sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado