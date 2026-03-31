El Área Metropolitana del Valle de Aburrá impulsa proyectos y obras que conectan sus 10 territorios

Colombia

En articulación con las alcaldías del Distrito de Medellín y los municipios de

Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) adelanta obras y proyectos estratégicos para beneficio y bienestar de las comunidades de estos territorios y teniendo en cuenta sus planes de desarrollo.

De esta manera, desde el 2024, la entidad estableció una ruta para la estructuración, diseño, financiación y desarrollo de cientos de proyectos con alcance e impacto metropolitano, por lo que una de las primeras tareas que las directivas de esta entidad asumieron, por solicitud de los alcaldes, fue la de concluir más de 40 obras que quedaron iniciadas y desfinanciadas desde el periodo anterior.

Para la ejecución de este paquete de proyectos que fortalecen la calidad de vida de las comunidades del Valle de Aburrá, la entidad invierte más de un billón de pesos, recursos aportados por los diez territorios metropolitanos.

Al respecto, se pronunció Adriana Patricia Grisales Rendón, subdirectora de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: “Un billón de pesos en obras de infraestructura, conectividad verde, espacios públicos, mantenimiento del río Aburrá-Medellín, economía circular y seguridad. Son temas solicitados por la ciudadanía que contribuyen a su bienestar”, indicó.

Principales proyectos de infraestructura en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Actualmente, la entidad cuenta con 104 obras en ejecución para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estos proyectos cubren todo el territorio en componentes de conectividad vial, educación, salud, seguridad, gestión del riesgo, movilidad humana, recreación, deporte, espacio público, sostenibilidad y para el disfrute.

A continuación, le dejamos los detalles de algunas de estas obras que se encuentran en fase constructiva:

Intercambio vial de la glorieta de Mayorca : se ubica entre los municipios de Envigado y Sabaneta. El proyecto beneficiará a cerca de 600.000 habitantes y cuenta con una inversión de $58.700 millones.

: se ubica entre los municipios de Envigado y Sabaneta. El proyecto beneficiará a cerca de 600.000 habitantes y cuenta con una inversión de $58.700 millones. Nuevo puente La Limona y ampliación de 1,5 kilómetros de vía : se localiza en Itagüí, en límites con el corregimiento San Antonio de Prado, Medellín. Esta obra, que alcanza los $41.000 millones, favorecerá a más de 500.000 personas.

: se localiza en Itagüí, en límites con el corregimiento San Antonio de Prado, Medellín. Esta obra, que alcanza los $41.000 millones, favorecerá a más de 500.000 personas. Distintas obras en Sabaneta : la entidad invierte recursos para la ejecución de la Plazoleta Central Inteligente, así como destina aportes para la finalización de dos proyectos con alto impacto en la movilidad de ese municipio, como lo es la ampliación de la carrera 43 A, en etapa final, y la prolongación de la calle 77 Sur. Además, contribuye a la conclusión de obras de mitigación del riesgo en la quebrada La Sabanetica.

: la entidad invierte recursos para la ejecución de la Plazoleta Central Inteligente, así como destina aportes para la finalización de dos proyectos con alto impacto en la movilidad de ese municipio, como lo es la ampliación de la carrera 43 A, en etapa final, y la prolongación de la calle 77 Sur. Además, contribuye a la conclusión de obras de mitigación del riesgo en la quebrada La Sabanetica. Nuevo edificio del Centro Administrativo Municipal (CAM): se trata de un proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Envigado que está a punto de concluir. Esta obra se inició en 2021 y supera los $104.000 millones de inversión.

se trata de un proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Envigado que está a punto de concluir. Esta obra se inició en 2021 y supera los $104.000 millones de inversión. Otros proyectos en el sur metropolitano: ya están en funcionamiento obras que favorecen la movilidad, como el Corredor Metropolitano, en Itagüí; el Paseo Urbano de la Ruta de la Cerámica, en Caldas; y la ampliación de la carrera 62 A, sector La Ferrería, en La Estrella.

ya están en funcionamiento obras que favorecen la movilidad, como el Corredor Metropolitano, en Itagüí; el Paseo Urbano de la Ruta de la Cerámica, en Caldas; y la ampliación de la carrera 62 A, sector La Ferrería, en La Estrella. Ampliación en el puente Simón Bolívar : en las próximas semanas se iniciará la ampliación a un tercer carril en este puente, entre Itagüí y Envigado. Esta obra, que asciende a los $38.000 millones, favorecerá el tránsito vehicular por la autopista Sur y otros corredores viales aledaños.

: en las próximas semanas se iniciará la ampliación a un tercer carril en este puente, entre Itagüí y Envigado. Esta obra, que asciende a los $38.000 millones, favorecerá el tránsito vehicular por la autopista Sur y otros corredores viales aledaños. Hospital E.S.E. San Rafael: se logró la finalización de esta obra en Girardota con una inversión de $25.300 millones. Además, con aportes cercanos a los $19.000 millones, se puso en funcionamiento la segunda entrada. Estas obras también quedaron inconclusas en el periodo anterior.

se logró la finalización de esta obra en Girardota con una inversión de $25.300 millones. Además, con aportes cercanos a los $19.000 millones, se puso en funcionamiento la segunda entrada. Estas obras también quedaron inconclusas en el periodo anterior. Nuevo centro de salud en Barbosa: los habitantes del corregimiento El Hatillo ya disfrutan de su nuevo centro de salud. Para esta población, la entidad destina $6.400 millones para la remodelación de su parque principal Simón Bolívar.

los habitantes del corregimiento El Hatillo ya disfrutan de su nuevo centro de salud. Para esta población, la entidad destina $6.400 millones para la remodelación de su parque principal Simón Bolívar. Obras en Copacabana: la entidad invirtió $9.000 millones para la fase de peatonalización de su parque principal, así como ya comenzaron las obras de la nueva plaza de mercado, un espacio que será modelo en el concepto de economía circular, con una inversión de $23.000 millones.

la entidad invirtió $9.000 millones para la fase de peatonalización de su parque principal, así como ya comenzaron las obras de la nueva plaza de mercado, un espacio que será modelo en el concepto de economía circular, con una inversión de $23.000 millones. Nueva estación de Policía Metropolitana del Norte del Valle de Aburrá: en una alianza estratégica entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que suma $16.000 millones de inversión, próximamente se comenzará la construcción de este nuevo espacio.

A su vez, la entidad adelanta diversos proyectos de infraestructura en el Distrito de Medellín, enfocados en movilidad, educación, gestión del riesgo, atención a puntos críticos en el río, conservación de espacios públicos, mejoramiento del mobiliario urbano, entre otras obras. En ese sentido, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta diversos proyectos de interés y bienestar para las comunidades, priorizando la finalización, ejecución y financiación de las obras que tienen impacto metropolitano y conectan sus territorios.