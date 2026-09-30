Intervienen minería ilegal cerca del embalse Piedras Blancas, afectado por el fenómeno de El Niño

Bello, Antioquia

Unidades del Ejército Nacional y la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros, intervinieron dos Unidades de Producción Minera (UPM) en el sector Cañada Negra, ubicado en los límites entre el norte de Medellín y el sur del municipio de Bello y muy cerca al embalce Piedras Blancas. Durante el operativo se inutilizaron seis máquinas avanzadas —dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras— valoradas en $1.580 millones, frenando drásticamente la extracción ilícita en la zona.

Esta acción operativa representa un impacto económico directo para las redes ilegales estimado en $624 millones de pesos mensuales. Según los reportes oficiales, la intervención frena una extracción aproximada de 48.000 metros cúbicos de material de arrastre-arenas, gravas y piedras para construcción-que se comercializaban al margen de la ley.

Afectaciones ambientales y riesgo para la comunidad

La explotación no autorizada causó graves daños ecológicos en la zona, incluyendo degradación y erosión del suelo, pérdida de fauna, vegetación y alteración del paisaje. Además, se detectó un deterioro crítico en los cimientos de la montaña, lo que incrementaba el riesgo de inestabilidad del terreno para los habitantes de la parte superior del sector.

Otro de los aspectos más críticos de esta situación es la cercanía que tenían estas operaciones ilicitas con el embalse Piedras Blancas, uno de los más golpeados en su capacidad hídrica por el fenómeno del niño, situación que se podría ver agravada por el desarrollo de minería sin regulación en la zona.

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La Alcaldía de Bello, mediante la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, acompaña las labores institucionales para contener la expansión de estos impactos y proteger a la comunidad. Actualmente se adelanta la documentación de actos urgentes junto a la Dirección de Carabineros del Área Metropolitana para avanzar en los procesos judiciales correspondientes.