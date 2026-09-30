Medellín le apunta a mejorar la conectividad pública en sus 425 puntos de wifi

Medellín Antioquia

Los ciudadanos podrán evaluar su experiencia de conexión en los 425 puntos de Medellín Digital, desde el 1 de octubre, por medio de una encuesta será voluntaria. La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Innovación Digital, realizará este proceso atreves de una encuesta para conocer la experiencia de los ciudadanos que utilizan la red pública de wifi.

El ejercicio se extenderá durante un mes y los usuarios podrán responder el cuestionario a través del portal que aparece al momento de ingresar a la red. La encuesta busca conocer el nivel de satisfacción, la calidad y facilidad de uso del servicio, así como las actividades para las que los ciudadanos utilizan estos puntos de conexión gratuita.

Santiago Restrepo Arroyave, secretario de Innovación Digital de Medellín, señaló que “los usuarios podrán responder el cuestionario al momento de conectarse y su diligenciamiento será voluntario”. La administración distrital espera que la información recopilada permita identificar oportunidades de mejora y fortalecer la estrategia de conectividad.

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Más de 100 millones de conexiones

De acuerdo con la Alcaldía, durante la actual administración se han registrado más de 100 millones de conexiones a los 425 puntos de wifi de Medellín Digital. Además, en la encuesta realizada el año pasado participaron 82.669 usuarios, quienes entregaron información sobre su experiencia con el servicio.

Los puntos de wifi están ubicados en espacios públicos como parques y escenarios deportivos, donde los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a internet para actividades como estudiar, trabajar, realizar trámites, comunicarse y utilizar servicios digitales.

Con la nueva encuesta, el Distrito busca recoger directamente las opiniones de los usuarios para orientar futuras acciones de fortalecimiento de la red pública de internet en Medellín.