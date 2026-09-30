Capturan en Medellín a dos personas señaladas de abastecer al Frente 36 de las disidencias Farc

Captura de enlace de disidencias de las Farc en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió afectar, en zona rural de Medellín, una red de apoyo logístico que estaría encargada de conseguir y abastecer de material a integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

El procedimiento se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Las Playas Altas, en el corregimiento de San Cristóbal. Allí fueron capturadas en flagrancia dos personas, quienes, según las investigaciones preliminares, estarían vinculadas con la adquisición y suministro de elementos destinados al fortalecimiento de las capacidades criminales de esta estructura.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio y una mira telescópica para rifle de precisión.

“Fueron encontrados 25 parches y tres uniformes con insignias alusivas a las FARC-EP, además de elementos de intendencia y dos cartillas de doctrina, materiales que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo”, señaló el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Otros detalles

De acuerdo con los primeros elementos recopilados por los investigadores, los dos capturados harían parte de una red dedicada a la consecución y abastecimiento de armas, municiones, explosivos y elementos de intendencia para el Frente 36, estructura que tendría presencia criminal en sectores del norte y occidente de Antioquia.

Como parte de la operación, también fueron incautados dos teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a análisis técnico para establecer posibles vínculos con otras personas, identificar nuevas conexiones dentro de la presunta red y determinar las rutas utilizadas para el transporte y abastecimiento del material.

Tras las audiencias de legalización de captura y demás diligencias judiciales, un juez de la República impuso a los dos capturados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red y determinar el alcance de sus actividades de apoyo logístico a estructuras armadas con presencia en Antioquia.